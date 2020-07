Coronavirus: Curva en contagios será sostenida y por tiempo indefinido

En una entrevista realizada por Guatevision al Dr. José Ortiz, epidemiólogo y administrador del Observatorio de Sars cov-2, mencionó que la curva en los contagios no descenderá.

El primer escenario que tenía el observatorio es que la curva descendiera. Hubo un pequeño descenso, pero luego subió y se ha mantenido.

“En realidad no vamos a aplanar nunca la curva con todas las medidas que se han tomado, porque vemos que, al final, va a ser una curva sostenida por un tiempo indefinido”. Agregó Ortiz.

El semáforo para la reapertura pareciera estar cada vez más cerca, pero esto según el Dr. Ortiz, no es una buena opción en este momento pues el número de contagios es aún alto y si se empieza con la reapertura, ni siquiera se vería la segunda oleada.

“Definitivamente no sería buena la reapertura porque las acciones que se han tomado no son las adecuadas, yo creo que el presidente tiene un problema, y es que sus técnicos no le han sabido responder ni a la parte económica, ni a la poblacional de cómo batir la curva” mencionó Ortiz.