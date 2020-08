Coronavirus: Así justifica la comuna de Mixco evento religioso, mientras infectólogas señalan riesgos

Mixco celebra sus 494 años de fundación y para dar realce a la actividad, la noche del lunes 3 de agosto se llevó a cabo una actividad religiosa.

La celebración religiosa se llevó a cabo en la zona 1 de Mixco, donde se trasladó la imagen de Santo Domingo de Guzmán desde la Parroquia al Oratorio.

En la actividad se observó a un grupo de personas que no guarda el distanciamiento social y se movilizan en horario restringido por el toque de queda.

En reiteradas ocasiones la comuna de Mixco ha resaltado en mantener las medidas de prevención.

En una publicación en su página de Facebook se lee: “Evita las aglomeraciones para prevenir la propagación del covid-19. Cuida tu salud y la de tu familia”.

Sin embargo, en las celebración las personas, aunque usan mascarilla, no guardan la distancia debida como medida de prevención.

Internautas a favor y en contra

Algunos internautas han mostrado su agrado por la celebración; mientras que otros afirman que no respetar el toque de queda es no respetar la ley y que el respeto empieza por las autoridades.

Otros señalan que no se guardaron todas las normas de seguridad para prevenir más contagios.

Se consultó a la Municipalidad de Mixco respecto de los señalamientos por haber efectuado la celebración en horario de toque de queda y sin el distanciamiento social.

Comuna de pronuncia

Mynor Espinoza, vocero de la comuna, indicó por mensaje de texto: “El orden público está a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) no de la Municipalidad de Mixco”.

Añadió: “Los que critican ni de Mixco son, el sentimiento de nuestro pueblo católico mixqueño está con Santo Domingo de Guzmán hoy en su día patronal, 4 de agosto”.

El riesgo de contagio persiste

Iris Cazali, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Roosevelt, indicó que una de las preocupaciones también debe ser no contagiar a nuestro prójimo, por lo que la precaución debe ser mayor.

Dijo que se debe mantener el distanciamiento correcto entre los feligreses y en número limitado, según los protocolos establecidos.

Añadió que cuando los fieles llegan a los templos se les debe los feligreses que les tomar la temperatura, que se sienten guardando la distancia correcta y usar la cascarilla; además, al salir todas las personas se debe efectuar limpieza.

Señaló que “el respeto debe ser a uno mismo, como hacia los demás”.

Alicia Chang, doctora vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, indicó que Mixco está en alerta roja por lo que este tipo de celebración no son apropiadas es este época de la pendemia.

Recordó que no está permitido hacer reuniones con más de 10 personas, por lo que deberían ser sancionadas las personas que organizaron el evento, porque no es seguro al no guardar distanciamiento entre personas y que “las mascarillas no son infalibles”.

Enfatizó que no se debe poner a las personas en riesgo y aunque algunas actividades han tenido reapertura gradual, se guardan los protocolos de prevención, algo que no puede ser contralado en un evento masivo.

Indicó que debido a la situación actual de la pandemia, el contacto entre personas es un riesgo y más cuando hay aglomeración.

Argumentó que este tipo de vento va en contra de las indicaciones que se dieron para estas dos semanas y se debe sentar un precedente.

El cardenal Álvaro Ramazzini dirigió un mensaje el domingo 2 de agosto donde reconoce que “hemos entrado a una nueva fase, más peligrosa que la primera por el incremento de contagios y fallecimientos”, por lo que abogó por que las celebraciones litúrgicas sigan trasmitiéndose por los medios de comunicación para evitar que la concentración de fieles pueda representar un contagio.

Llamó a no celebrar ningún evento litúrgico comunitario, al menos por este mes, en contraposición a las disposiciones presidenciales, que lo permitían con tiempo y asistencia limitada.

Se consultó a la PNC respecto de lo sucedido en Mixco, pero aún se está a la espera de la respuesta.