Congreso denuncia a manifestantes por agresión a diputados

El Congreso de la República emprendió acciones legales por las agresiones contra diputados que se registraron el pasado 15 de noviembre al término de la sesión en la que se eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó este lunes 20 de noviembre la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Rivera.

Al mismo tiempo, algunos diputados condenaron las acciones violentas registradas frente al Legislativo y hubo uno que dijo que ese tipo de confrontaciones son de alto riesgo, pues hay congresistas que portan armas y se puede tornar escenarios complejos.

Aunque en el Congreso no se tiene claro el número de parlamentarios que fueron agredidos, Rivera señaló que podrían ser más de 20; además, dijo que la denuncia fue sustentada con fotografías y videos que fueron captados por los sistemas de videovigilancia del palacio Legislativo.

“La denuncia la hizo el representante legal del Congreso de la República, el mandatario que tenemos y fue fundada en videos, en fotos y desconozco exactamente cómo está planteada la denuncia”, refirió Rivera.

Respecto a si se tiene el número exacto de parlamentarios agredidos, Rivera señaló que no, pero dijo que “creo que fueron más de 20 compañeros”.

Opiniones

El diputado Boris España condeno esos hechos y dijo que entre los agredidos hubo una diputada embarazada.

“Quiero, de manera enérgica, condenar las manifestantes que hubo en contra de compañeros diputados, dijo España, quien dejó entrever que algunos parlamentarios tuvieron que ver con las protestas, aunque no dijo nombres no partidos políticos.

España dijo que ese tipo de acciones solo desgastan más la imagen del Congreso.

“No es la manera de construir Guatemala, un llamado a los compañeros diputados que tuvieron que ver con salir a que estas personas cargaran piedras, esperamos no vuelva a suceder”, añadió.

Por su parte, la diputada Lucrecia Marroquín aseguró que fue atacada de forma directa y que los agresores no eran manifestantes y que otros salen en TikTok, por lo que exige que se les aplique la ley.

“En lo personal fui atacada (…) las personas que estaban afuera no eran manifestantes, eran grupos de choque y violentos, ellos iban a matarnos. Creo que eran jóvenes con un rencor adentro que no puede con ellos, ellos no son pagados, no buscan paga, ellos quieren destruir”, dijo Marroquín.

Agregó que “eran personas de más de 30 años que querían agredir a los diputados y se tiraron contra las mujeres, porque no tenemos la fuerza de un hombre, eso no es válido”.

Agregó que a los diputados “afines a esos grupos” no se les hizo nada, porque “ya tenían un objetivo”, dijo Marroquín.

En tanto, el diputado Rudio Lecsán Mérida dijo que “la función del Estado es prevenir el delito y aquí es preocupante que a la hora de salir (del Congreso) un diputado en la noche, porque algunos tienen seguridad, otros portan armas y se puede dar un enfrentamiento muy lamentable para el país y a lo mejor eso están provocando y perfectamente lo pueden (lograr)”

Por lo anterior, le pidió a la Junta Directiva que accione para garantizar la integridad de los parlamentarios.