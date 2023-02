Condenan a prisión a dos hombres por linchamiento de un alcalde de Concepción, Sololá

Dos hombres fueron condenados a 16 años de prisión este lunes 13 de febrero por la muerte de Bacilio Juracán Lejá, quien el día del suceso, el 11 de octubre de 2015, fungía como alcalde de Concepción, Sololá, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal de Mayor Riesgo C encontró culpables de asesinato y lesiones leves a Cruz Lopic Salazar, exalcalde de Concepción, y a Rolando Juracán Cruz por la muerte del también exjefe edil Juracán Lejá.

A criterio del Tribunal, ambos cometieron el asesinado en calidad de cómplices y en muchedumbre, y por esa razón tuvieron una rebaja de la pena mínima que se había impuesto.

En el juicio se estableció que Juracán Lejá estuvo retenido por la población de Concepción durante cinco horas.

Según los reportes, la víctima aún pidió auxilio a la Policía Nacional Civil a las 9 horas, pero esta nunca llegó. A las 14 horas fue asesinado.

El grupo de pobladores lo señaló de haber perpetrado un ataque armado, lo que motivó el linchamiento de aquel 11 de otubre.

El Tribunal de Mayor Riesgo C ordenó al Ministerio Público continuar la investigación debido a que la Policía no intervino en esa ocasión, se resaltó que había calles y veredas de acceso al municipio para rescatar al alcalde y no ocurrió.

Las averiguaciones ordenadas alcanzarían a la exministra de Gobernación, Eunice Mendizabal.

Video de archivo