Comisión pesquisidora recomienda el retiro de la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral

Los diputados que integran la Pesquisidora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendaron en su informe el retiro de la inmunidad de los magistrados electorales, con excepción de aquellos que recibieron un amparo provisional.

La decisión se tomó apenas este miércoles 29 de noviembre en horas de la mañana, habiendo tres votos a favor y dos en contra de la recomendación, que de manera formal llegará a las autoridades del Congreso después de las 15 horas, en medio de la plenaria convocada para este día.

Los congresistas que votaron a favor del retiro de la inmunidad son Julio Longo, del Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación); junto a Douglas Rivero y Flavio Muñoz, ambos integrantes de la bancada de Partido Humanista.

Quienes votaron en contra de recomendar el retiro de la inmunidad fueron los diputados Enrique Montano, de Partido Unionista y presidente de la Comisión Pesquisidora, y Osmundo Ponce, de Urng–Maíz.

Los argumentos

La decisión se tomó a puerta cerrada, la última discusión de la Comisión Pesquisidora no fue pública, pero minutos antes que el salón parlamentario donde sesionar los congresistas abriera sus puertas, una serie de aplausos alertaron a los medios de comunicación.

Uno a uno los diputados comenzaron a salir, pero ninguno quiso dar declaraciones, indicando que era una tarea que únicamente le compete al presidente de la pesquisidora.

Montano, aun con los documentos pendientes de firma, informó a los periodistas que la decisión que se tomó, por mayoría, fue retirar la inmunidad a los magistrados del TSE.

“El argumento fue todo lo de estos 10 días, cada quien tiene derecho a circunstanciar su voto, que es lo que yo voy a hacer y tenemos de acá a las tres de la tarde”, dijo Montano.

Durante las últimas reuniones, los diputados que votaron a favor de recomendar el retiro de la inmunidad, cuestionaron tanto al Ministerio Público (MP) como a los magistrados del TSE que comparecieron a la postuladora, por una aparente sobrevaloración en la compra del sistema informático utilizado en las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto.

El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), tuvo un costo de Q148 millones, que según un informe de la Contraloría General de Cuentas pudo ser sobrevalorado.

El argumento de Montano para votar en contra del retiro de la inmunidad es que hubo mucha información a la que no tuvieron acceso, por lo cual no pudo emitir un análisis del caso con la profundidad que hubiese querido.

“Yo recomiendo que no, porque hay ciertos vacíos legales, la defensa penal es personalísima, pero lo que dije en estos 10 días es que no hubo suficiente tiempo”, refirió Montano.

El presidente de la pesquisidora, agregó: “Todavía no he recibido muchas cosas para yo tomar una decisión justa, compensada. Por ejemplo, el antejuicio del vicepresidente ya lleva casi 15 días, basado en esto yo no puedo tener un juicio y decir sí o no, si no tengo toda la información pertinente del caso”.

Montano dijo que es la primera vez integró una Comisión Pesquisidora, pero a su criterio este informe fue “apresuradísimo, no se puede tener un juicio en 10 días”, el tener una decisión de manera apresurada, a su criterio, podría afectar los derechos de las personas denunciadas.

¿Cuándo conocerá el Pleno?

A consideración del presidente de la comisión pesquisidora, ya que el informe llegará pasando las 15 horas, sería lo más adecuado que el Pleno entre a conocer el documento mañana, pero la agenda de este miércoles puede ser modificada si el Pleno así lo decide.

“Yo creería que es hasta mañana por todos los puntos de agenda que hay, pero alguien podría pedir la palabra, interrumpir la agenda y pedirlo – que se conozca el informe – eso está por verse, hay que ver que diputados votan, quedará evidenciado quien está con quien en el tema político”, dijo Montano.

El informe de una pesquisidora, según lo dicta la ley, solo puede ser conocido durante una sesión legislativa dentro del periodo de sesiones ordinarias, y la actual legislatura está por finalizar su segundo periodo ordinario mañana, es decir, este jueves 30 de noviembre.

¿Quiénes son los magistrados?

Los cuatro magistrados a quienes la Comisión Pesquisidora recomendó el retiro de la inmunidad son: Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.

Palencia, antes de llegar al TSE, fue magistrada de Corte de Apelaciones. Su pasó por el TSE cobró relevancia porque ocupó la presidencia del órgano electoral en buena parte del año preelectoral, para la convocatoria a elecciones, para las votaciones y oficialización de resultados. Palencia no compareció ante la pesquisidora pese a que fue citada.

Rafael Rojas y Mynor Franco, vienen de una carrera en el Organismo Judicial (OJ), ambos fueron magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Rojas acudió a la postuladora, mientras que Franco presentó sus pruebas de descargo de forma escrita.

Gabriel Aguilera, antes de ser magistrado del TSE, ocupó un cargo público como Ministro de Trabajo, durante la administración de Jimmy Morales.

Los magistrados que frenaron el proceso de antejuicio, por tener un amparo provisional de la CC son: Blanca Alfaro, actual presidenta del TSE; y los tres suplentes, Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón.