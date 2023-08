Cierre de campaña: Bernardo Arévalo crítica la corrupción y resalta momento histórico para lograr la “primavera”

El candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, efectuó este miércoles 16 de agosto su cierre de campaña en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la capital.

La actividad congregó a cientos de simpatizantes de la agrupación política, que previo al discurso de Arévalo presenciaron distintas actividades, entre estas le presentación de un grupo musical.

Ya caída la noche, el candidato subió a la tarima para dar su discurso del cierre de campaña, el cual estuvo marcado en su propuesta de la lucha contra la corrupción y de que llegó el momento de la primavera en Guatemala.

Resaltó que la presencia de las personas fue para unirse detrás de un anhelo en favor de Guatemala, y es “sacar a los corruptos del poder” y recuperar el futuro de Guatemala.

“En esta plaza todo comenzó a tomar la forma de una Semilla, Semilla de futuro y que nos llena de emociones. La historia de la plaza no comenzó en el 2015, porque Guatemala ha formado el futuro”, destacó Arévalo.

Externó: “En esta plaza mi padre Juan José Arévalo también se inundó de emociones y abrazos de los corazones de miles de guatemaltecos que los hicieron presidente, como espero yo que me abracen y me apoyen”.

Dijo que en durante la campaña ha sentido los abrazos y compañía para compartir ideas, propuestas y para escuchar a los guatemaltecos.

“Somos servidores, estamos aquí para acompañar, aprender y que avancemos juntos. No importa tanto lo que un político pueda decir, sino lo que un pueblo le pueda confiar”, subrayó.

Según él, serán la sorpresa y de un pueblo que declara su dignidad y que no podrá ser detenido.

Para leer más: Sandra Torres en gira de cierre de campaña en los departamentos continúa con promesa de programas sociales

Recordó que han hecho las caravanas con sus automóviles y “parándonos a escuchar a la gente. Gracias pueblo por dejarnos llegar a la segunda vuelta, pero no todo ha sido alegría en esta campaña, tristemente como nunca en nuestra historia la mentira se ha hecho protagonista de nuestra elecciones”.

Arévalo señaló que la desinformación ha golpeado a la democracia y que “los corruptos se benefician de que se engañe a la población”.

Afirmó que la desinformación es obra de quinees quieren que Guatemala no cambie y “tienen como principal vocera a nuestra contendiente”.

Dijo que no tiene palabras para describir el contraste que es recorrer el país y a la vez ver la bajeza en “la que han caído los políticos corruptos. Lo que quieren es engañar para que el pueblo elija mal el domingo, son campañas que buscan que nos dividamos como pueblo y eso me llena de vergüenza”.

Resaltó: “La buena noticia es que el pueblo de Guatemala no les cree, no permitamos que el miedo nos gane, somos un pueblo decidido a votar diferente porque estamos en un momento histórico, llevamos años de ser presas de políticos corruptos que han hecho de la política un negocio sucio, hoy les decimos basta, ya basta”.

Arévalo agregó que el país está en un momento histórico porque “sí podemos cambiar la historia de Guatemala” y por primera vez hay una alternativa de una mayoría honesta que está por el cambio de este país, por una esperanza que “no se compra, que no se transa, que no se deja engañar por las mentiras y hemos resistido de las garras de la corrupción”.

Afirmó que hay que dejar atrás a la “Guatemala que nos duele” por lo casos de desnutrición y por la violencia histórica.

Nueva primavera

“Atrás vamos a dejar la crisis porque este es el momento de recuperar la dignidad y construimos una nueva primavera, todo lo que dejaremos atrás lo vamos a reemplazar con futuro”, prometió.

Añadió: “No vamos a repetir lo que hicieron nuestros próceres, vamos a hacer una primavera que pondrá fin a los corruptos, limpiaremos plazas fantasmas que han sido foco de corrupción, que todo gasto público será transparente”

Mención el sistema nacional anticorrupción que impulsarán, y destacó que hay “que saber dialogar como Nación”.

Arévalo se comprometió por un gobierno que rinda cuentas con beneficio colectivo, un mandato de servicio para servirle al pueblo de Guatemala y que la nueva primavera tendrá al frente personas honestas, “un equipo que va a escuchar, de esto es lo que hablamos al decir nueva primavera, una primavera que nos permita florecer, florecerás Guatemala”.

“Querido pueblo yo no soy mi padre, pero recorro el mismo camino que él construyó y lo vamos a recorrer juntos con ustedes. Tengo el mismo anhelo que él y los revolucionarios de 1944, recorro la misma Guatemala por la que él dio su vida”, destacó en su discurso.

Aseguró que pensar en la nueva primavera es un desafío histórico, pues “nuestra historia nunca ha sido fácil y hay riesgo de que los mismos de siempre se salgan con la suya. La manera de ganar no es con discursos y mítines, tenemos que ir a votar, es la única opción para tener una vida digna y que nuestra decisión se exprese de forma digna y dejar claro que el que manda en este país es el pueblo de Guatemala y no los corruptos”.

“Yo -Arévalo- iré a votar, pero mi voto es uno y un solo voto no va a atraer la primavera, necesito su ayuda y compromiso. Si ustedes creen que podemos tener un futuro mejor, les pido que votemos por ese anhelo, no es un voto por mí, no es un voto por Karin o por Semilla, es por Guatemala. No voten por una persona, voten por la alegría de que tenemos una alternativa diferente, votemos con alegría, ya nos quedan pocos días, este domingo tenemos que demostrar que sí se puede”, les dijo a los presentes.

Le puede interesar: TSE le pide al Movimiento Semilla y la UNE que promuevan la participación ciudadana en un “ambiente de paz”

“Vamos a inundar los centros de votación, tenemos que defender nuestra democracia de que Guatemala está de pie, con dignidad y dispuestos a sacar a los corruptos”, advirtió.

Según Arévalo, este camino no termina el 20 de agosto, este camino apenas comienza y del 14 de enero en adelante se debe seguir caminando “juntos en la construcción de una primavera”.

“No nos detengamos, campesinos, funcionarios y comerciantes, los cuatro pueblos, que nada nos ponga freno, nos engañe o nos asuste”, pidió.

“Este domingo vamos a triunfar con toda la fuerza de la historia. Gracias por volver a creer que Guatemala puede salir adelante, gracias por mantener la profunda fe en el porvenir”.

Arévalo de León se coló sorpresivamente a la segunda vuelta electoral tras obtener el segundo lugar en las elecciones generales del pasado 25 de junio, cuando los sondeos lo ubicaban en una octava posición.

Desde entonces, el proceso electoral en Guatemala se ha visto alterado por los intentos del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, de suspender la candidatura de Arévalo de León y su partido.

Es por ello que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, visitó Guatemala entre el 1 y el 4 de agosto, para verificar la situación en el país centroamericano, informó EFE.