Ciclón tropical Julia: Imágenes tomadas desde helicóptero muestran los estragos de las lluvias en Guatemala

El paso del ciclón tropical Julia por Guatemala afectó varias ciudades del país y los remanentes continuarán generando lloviznas y lluvias intermitentes en toda la república, informó este martes 11 de octubre el Insivumeh.

Izabal fue uno de los departamentos más afectados y en varios puntos hubo inundaciones a causa de la lluvia de las últimas horas, según reportes de la Cruz Roja Guatemalteca y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Este martes 11 de octubre se realizó un sobrevuelo en ese departamento y las imágenes tomadas por La Red en un recorrido aéreo muestran cómo Izabal quedó inundado.

Relatos de los afectados en Morales, Izabal

Salvador Marín, guatemalteco de 55 años, vive a la orilla del río San Francisco en Morales, Izabal, en un lugar conocido como “El Aserradero”.

Marín dijo que él y su esposa han dormido las últimas tres noches en las bancas de un edificio cercano, debido a la crecida del río.

“Tenemos 7 años de vivir acá y durante este tiempo hemos pasado tres golpes fuertes. Estamos hoy acá intentando recuperar algo de nuestras cosas porque perdimos televisor y camas. Además, el radio se mojó”, dijo Marín quien se dedica a la recolección de chatarra.

“Somos una familia pobre y no tenemos tantas cosas. Perdimos todo otra vez”, agregó Marín. También indicó que sus dos hijos aún están albergados con familiares y este martes 11 pretenden instalarse en una vivienda provisional cercana a su residencia. “Nos quedaremos en una cobachita mientras intentamos rescatar nuestra casa”, agregó.

Otra de las afectadas es Elsa Ramírez, de 81 años, quien se albergó con sus familiares por la crecida del río.

“Al ver cómo se puso el río sentí miedo porque no quería morir. Lo que vi fue una gran tormenta y por eso salí de mi casa y no me llevé nada”, dijo Ramírez, quien tiene más de 20 años de vivir en el sector.

“Hoy regresé y encontré mucho lodo. Tenía temor, pero espero poco a poco recuperarme con la ayuda de mis nietos”, agregó.

Así como Marín y Ramírez, varios pobladores del lugar vieron este martes 11 de octubre los cultivos dañados como maíz, plátano, banano, y piña, entre otros.

Recuento de daños

“Hemos visto puentes caídos, estamos tomando nota de todos ellos, era parte de los daños registrados por Conred. Las inundaciones son bien grandes aquí en Morales, incluso el río Motagua se salió casi 1 kilómetro de su cauce”, dijo el presidente Alejandro Giammattei a La Red, durante el recorrido aéreo.

El mandatario también informó que se encuentran albergadas aproximadamente 5 mil personas en el sector y que recientemente llegó el primer avión con ayuda humanitaria. “Este es el primero que logra ingresar al área debido a que, por las condiciones era complicado. Hoy vamos a dar desayuno y almuerzo a los albergados y estamos coordinando el traslado de alimentos durante un mes para los afectados”, agregó el mandatario.

Por su parte, Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, indicó a La Red el plan inmediato que implementarán en áreas afectadas por el ciclón tropical Julia.

“Acompañamos al presidente de la República, se hizo un sobrevuelo por los lugares más afectados y estamos coordinado para que los comedores sociales trasladen comida caliente para apoyar a los albergues y a las personas afectadas”, indicó Romero.

“En el caso de Morales, Izabal, vamos a dar 850 desayunos y 850 almuerzos. Se está evaluando en los otros municipios de Izabal cuánta es la ayuda que se necesita. Además, el presidente nos instruyó de inmediato que pudiéramos canalizar esta ayuda. Así que, adicionalmente a lo que se está sirviendo en los cinco comedores solidarios que tenemos en el departamento de Izabal, vamos a dar también alimentación en los albergues”, añadió Romero.

En cuanto a la disposición de entregar más ayuda, Romero dijo que tienen previsto trasladar alimentos a varios sitios.

“Adicionalmente al servicio de comedores sociales, tenemos ya raciones frías y calientes que se habían comprado precisamente como prevención de este tipo de acontecimientos y disponemos aproximadamente de 90 mil raciones de 30 libras, 45 mil 600 raciones de 20 libras y raciones individuales de 8.5 libras”, comentó el ministro de Desarrollo Social.

Además de la ayuda de Izabal, Romero dijo que existe un cronograma y pasos a seguir para este tipo de emergencia en todo el país.

“Los gobernadores y alcaldes de otros departamentos se han comunicado con nosotros, pero afortunadamente ya se activó el plan nacional de emergencia que establece cuál es el procedimiento y cuál es el rol que cada una de las instituciones jugamos dentro de él. Conred en este caso coordina, centraliza cuáles son las solicitudes de ayuda, evalúa, hace el diagnóstico y luego nos trasladan las solicitudes para que apoyemos a cada institución en lo que corresponde”, añadió Romero.

Ayuda a quien corresponda

El ministro de Desarrollo Social alertó que cuentan con un plan para brindar ayuda a las personas afectadas y que velarán por su cumplimiento.

“En el caso de Mides, lo que hicimos fue generar un manual de procedimiento juntamente con Conred para validar la transparencia en el traslado de ayuda para que verdaderamente llegue a las personas que lo necesiten”, dijo Romero.

“En el tema de los albergues, el presidente nos dio la instrucción de que demos la comida a las personas que están inscritas a través de Sosep, para llevar un adecuado control de los beneficiarios”, confirmó Romero.

Para los que aún no están inscritos, Romero sugirió que se acerquen a los albergues con identificación para incluirlos en el control. Además, reveló que las raciones de comida que distribuirán tienen un costo aproximado de Q30 millones.

“Es una inversión fuerte, pero el presidente nos indicó que prioricemos la ayuda a los afectados por la tormenta Julia”, concluyó.