Caso Luz María López Morales: Qué pide su familia como reparación digna por el femicidio

Este jueves 13 de octubre se celebró la audiencia de reparación digna por el femicidio contra Luz María López Morales, luego de que su esposo, Jorge Rafael Zea Mejía fuera condenado a 50 años de prisión.

El cuerpo de López Morales, quien trabajaba en el Ministerio Público, fue hallado en un tragante en la avenida Simeón Cañas, zona 2 capitalina, el 19 de enero de 2021.

Según las investigaciones del Ministerio Público, López Morales era víctima de violencia intrafamiliar y su caso terminó de la peor forma.

El Ministerio Público presentó una serie de evidencias como fotografías, testimonios, pruebas físicas y análisis forenses con los que logró que el Tribunal Segundo de Femicidio hallara culpable a Zea y dictara una condena de 50 años de prisión.

Durante la audiencia de reparación digna celebrada este jueves, la defensa de la familia de López Morales presentó una serie de peticiones ante el Tribunal, como medida de resarcimiento.

Entre lo solicitado se encuentra que el Ministerio Público resuelva el pago de los seguros que gozaba López Morales, para que Zea Mejía no pueda obtener ningún beneficio.

Además, que sean retiradas las pertenencias de Zea Mejía de la casa donde ocurrió el crimen y que se organice una ceremonia con la presencia de un sacerdote, para despedir a Luz María.

También piden que se otorgue la representación legal y tutela de la hija que procreó Zea Mejía con López Morales a favor de sus abuelos maternos y que se le retire al padre.

Una beca de estudios para la niña también es solicitada, así como la colocación de una plaqueta en la zona 2 capitalina, donde fue hallado el cadáver de López Morales.

La madre de López Morales indicó que también requiere el cambio de nombre de la avenida Simeón Cañas a Avenida de la Luz y que en las instituciones públicas se brinde capacitación para que las mujeres sepan cómo actuar y a dónde acudir en casos de violencia.

“Eso me gustaría que se pudiera hacer, en nombre de mi hija y para que no vuelva a suceder. Que alguien pueda auxiliarnos y explicarnos cómo actuar o dónde ir. Me gustaría que ustedes, como Organismo Judicial pudieran ayudar a las mujeres”, indicó.

La madre de López Morales indicó que durante el tiempo en que ha estado en juzgados y tribunales ha visto a varias mujeres que se acercan a pedir ayuda, pero que se van “decepcionadas” cuando se les indica que ese no es el lugar para interponer denuncias.

“Yo veo que aquí hay varias instituciones, como el Instituto de la Víctima, hay trabajadoras sociales. Una trabajadora del MP pudiera estar en la entrada, para poder ayudar a las mujeres que lo necesitan y que tengan protección”, señaló.

“Se van con decepción y tristeza y regresan a lo mismo. Tal vez esas mujeres ya no van a poder salir, como le pasó a mi hija”, indicó.