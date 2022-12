Caso La Línea: Salvador González, alias Eco, no pagará Q13.2 millones de reparación digna por resolución de juez

Salvador González, alias Eco, no pagará Q13.2 millones que pidió la Procuraduría General de la Nación (PGN) por su responsabilidad civil, tras recibir una condena reducida en el caso La Línea.

La PGN pidió al juez suplente de Mayor Riesgo B, Rudy Eleazar Bautista, que González pagara para una reparación digna al Estado.

No obstante, a criterio de Bautista la PGN no logró demostrar los perjuicios causados por González y no otorgó la indemnización por responsabilidad civil.

El juzgador aún otorgó la oportunidad a la PGN para continuar el requerimiento por la vía civil, pero no optaron por ese procedimiento.

González, alias Eco, obtuvo una condena reducida fue por los delitos de asociación ilícita, peculado y casos especiales de defraudación aduanera, que dictó el exjuez Gálvez.

Colaborador eficaz en caso La Línea

González fue un testigo vital para la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público en el caso La Línea.

En declaraciones ante jueces, González incriminó al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Durante el proceso, González explicó ante el juzgado “B” de Mayor Riesgo las siglas que según dijo, utilizaron quienes integraban la estructura para mantener un lenguaje en clave.

Según declaró en 2015, cuando recién se había desvelado el caso de defraudación aduanera, se denominaba “R1” a la recaudación de impuestos en las aduanas, y “R2” al cobro de sobornos que se habría hecho para agilizar los procesos aduaneros.

Según la declaración de “Eco”, tenía conocimiento parcial de las operaciones y las coimas que se obtenían.

Asimismo, expuso que del 61 por ciento que sabía, un 22.5% lo recibiría Pérez Molina y otro porcentaje igual se destinaba a Baldetti.

Otro 5% de las coimas eran para Juan Carlos Monzón y 2% para él. Otra parte más –de la que no dio detalles– era para la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez, y para el superintendente en funciones.