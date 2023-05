Caso Jose Rubén Zamora: MP pide 40 años de cárcel para el periodista guatemalteco y 8 años para la exfiscal Samari Gómez

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) pidió 40 años de prisión para el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.

La Feci también solicitó que la exfiscal del MP Samari Gómez, sea condenada a 8 años de cárcel por revelación de información confidencial.

Según la petición de la Feci, Zamora debe ser condenado a 20 años de prisión y al pago de Q300 por lavado de dinero.

Doce años de cárcel por tráfico de influencias y 8 años por chantaje.

La fiscal de Feci, Cinthia Monterroso expuso sus conclusiones del caso ante el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

Señaló que hay pruebas suficientes para probar el tráfico de influencias del que se le acusa a Zamora Marroquín, al obtener información de Juan Francisco Sandoval exjefe de Feci y Samari Gómez exfiscal.

La Feci señala que Zamora obtenía información de casos alto impacto en investigación por su relación con Sandoval y Samari Gómez. Esto solo se justifica con una grabación de García Navarijo en reunión con Zamora y sus abogados.

Sin derecho a defenderse

Zamora dijo durante un receso de la audiencia, que en Guatemala potencialmente hay juzgados de fuero especial, como los de Ríos Mont, en donde las personas no tienen derecho a defenderse.

Señaló que es como en el caso de la inquisición, en donde decían que si confesó era porque era culpable y si no confesaba era porque el demonio le había dado la fuerza para no hacerlo, pero siempre era culpable.

Señaló 40 años en mucho tiempo, pero dijo que buscará ir a la Corte Interamericana y tribunales internacionales en donde lo exoneren vuelva a recuperar su libertad.

Zamora dijo que en caso de lavado de dinero que se le señala, el MP dice que hubo inferencias, pero no lo pudo acreditar porque no hubo un acto ilícito, porque el dinero no tiene origen ilícito.

Recordó que durante el gobierno de Alfonso, Portillo tuvo sus primeras 89 denuncias, pero ninguna por chantaje. Además, dijo que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti también le interpusieron 198 demandas, pero ninguna por chantaje.

“Jamás he chantajeado a nadie… tuvo tres meses de investigación -el MP- y siete meses más que he estado en la cárcel y no ha podido comprobar ni un chantaje”, señaló Zamora.

En cuanto al tráfico de influencias dijo que no hay modo, lugar y tiempo.

Cuando el MP pidió los 40 años de cárcel, Zamora se río y según dijo a los periodistas fue porque él tiene 66 años de edad y que esta es su primer sentencia y que lo están tratando como un gran delincuente.

“Marllory Chacón Rosell lavó Q35 millardos y su patrimonio está intacto y en mi caso, por 300 mil pesos están pensando en 40 años -de cárcel- y eso francamente me da risa”, comentó Zamora.

Dijo que en un tribunal serio la Feci tendría un caso muy débil y añadió que le parece ridículo que el MP esté pidiendo un agravante por menospreciar a la fiscal, cuando él solo expresó un punto de vista.

Hubo tergiversación

Samari Gómez dijo a periodistas que durante todo el proceso se ha dado una tergiversación de lo que ha ocurrido dentro de las audiencias, de lo que se ha dicho y de lo que ha sucedido.

Explicó que en algunos momentos del proceso hubo mentiras y contradicciones al momento de las declaraciones de algunos testigos que son la columna vertebral de las acusaciones.

Reafirmó que cree que el juicio en su contra es una venganza contra fiscales que investigaron corrupción en Guatemala.

Dijo que este proceso tuvo tres intenciones, la primera perjudicar a Zamora; el segundo, desacreditar el trabajo que en algún momento hizo la Feci, y tercero separarla a ella del caso que se llevaba.

Dijo que ella y su defensa tienen confianza de que durante el debate se ha logrado desvanecer su participación en cualquier hecho delictivo que pueda ser investigado.

“Es muy difícil realmente saber qué puede suceder dentro de este proceso, todo puede pasar. Tenemos la confianza de que podemos tener un resultado positivo a favor de nosotros; sin embargo, si en caso el resultado fuera negativo, a pesar de esa circunstancias, yo seguiré sosteniendo mi inocencia… nunca tuve ninguna participación en ningún hecho delictivo”, dijo Gómez.