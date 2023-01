Cacif y Cancham afirman que están preocupados por robos y hechos de violencia en residencias y piden acciones

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (Cancham) se pronunciaron sobre los recientes hechos de violencia y robos que se han suscitado en residenciales de varias zonas de la capital y en carretera a El Salvador, por lo que exigen acciones al Gobierno.

Los Barrancos es el nombre que le han dado vecinos de diversas colonias y residenciales de las zonas 10, 14, 15, 16 de la Ciudad de Guatemala, San José y Santa Catarina Pinula, Guatemala, a una banda delictiva que hurta y roba en viviendas de esas áreas.

Los delincuentes ingresan en los residenciales por zonas boscosas adyacentes y barrancos y allí cometen robos e incluso agresiones sexuales contra mujeres.

El caso más reciente ocurro el pasado viernes 6 de enero, entre las 17 y 19 horas, en un residencial ubicado en carretera a El Salvador, en donde el grupo delincuencial aparentemente agredió sexualmente a una mujer y un hombre resultó herido. Los delincuentes habrían robado armas, joyas y dinero en efectivo.

El Cacif publicó el 10 de enero de 2022, un comunicado en el que pide al Estado “garantizar el bienestar y seguridad de todas las familias guatemaltecas en cada rincón del país”.

El comunicado dice que “la seguridad de todos los guatemaltecos debe ser una prioridad”.

Aunque no se menciona específicamente los robos en residencias, el comunicado señala que: “Por ello, es necesario que las autoridades tomen acciones inmediatas en las calles, barrios, zonas residenciales y comercios para impedir que grupos criminales organizados continúen operando en la impunidad, atentando contra la paz, la integridad y la vida de los ciudadanos”.

Explica que los autores de estos hechos delictivos, “cometidos incluso en domicilios, con desprecio a la vida de sus ocupantes, deben ser perseguidos y castigados conforme a la ley, a fin de enviar un claro mensaje de cero tolerancia a estos actos criminales”.

Cancham

Por su parte, la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (Cancham) publicó el 9 de enero un comunicado en el que se refiere a “los sucesos de violencia en residencias, robo de vehículos, asaltos y otros hechos delictivos que han aumentado en los últimos meses”.

En el comunicado, Cancham manifiesta su preocupación por estos hechos y afirma que “resulta indispensable una actuación inmediata de parte las autoridades de Gobierno para poder investigar, capturar y procesar a los delincuentes, y poner en marcha planes efectivos de seguridad de prevención”.

“Como Cámara de Comercio binacional, la cual promueve el comercio y la inversión extranjera, vemos prioritario el reforzar el tema de seguridad en el país, ya que de no hacerlo desincentiva los esfuerzos que se hacen en pro de la economía nacional. Por ello, ofrecemos el apoyo de coordinación con autoridades para que exista un frente amplio contra el flagelo de inseguridad, integrado por actores públicos y privados en búsqueda del bien común”, se lee en la información.

“Sin seguridad no hay paz, no hay turismo, no hay inversión, no puede haber progreso. ¡Debe actuarse ya!”, concluye el pronunciamiento.

Robos en 2022

A finales de diciembre pasado, el Ministerio Público compartió una estadística de robos a residencias en Guatemala.

En esa oportunidad comentaron que estas sobrepasaban las tres mil y que de estas, 857 estaban bajo investigación, 20 en procedimiento intermedio y nueve en estado de sentencia.

También informaron que 74 casos habían sido resueltos por medio de Criterio de Oportunidad y mil 687 se encontraban en archivo físico, pues el caso fue concluido.

También que, a escala nacional, el departamento de Guatemala es el que registra mayor incidencia de estos hechos, con 499 denuncias en total.

Referían que Mixco reportaba 109 denuncias, seguido de Guatemala con 83 y Villa Nueva con 71 incidentes.