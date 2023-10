Bloqueos en Guatemala: Mercados de la capital reabren y reportan subidas de precios en ciertos productos y desabastecimiento de algunos otros

Julio Rivas, portavoz del grupo Mercados Unidos, que aglutina 23 mercados cantonales y 14 satelitales de la capital, informó que los mercados reabrieron este viernes 13 de octubre (a excepción de El Guarda) y se mantendrán así el sábado 14 y el domingo 15.

Añadió que aún no determinan si volverán a abrir el lunes 16 o si seguirán respaldando los bloqueos que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

Además, en el grupo están los mercados de Villa Canales y de Boca del Monte, algunos mercados de Mixco, y Villa Hermosa, San Miguel Petapa, para hacer un total de 52 mercados.

En un recorrido que efectuó un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión por los mercados La Palmita y el Central se evidenció que algunos comerciantes reportan la subida de precios de ciertos productos y el desabastecimiento de otros.

Las mercancías que subieron más de precio son la papa (una libra cuesta hasta Q15, antes Q6), la zanahoria (tres medianas cuestan Q10, antes Q6) y el tomate (una libra cuesta Q13 y antes Q5).

Vendedores entrevistados coincidieron en que este viernes 13 de octubre solo lograron conseguir el 50% de la mercancía que usualmente compran a diario para vender en los mercados.

María Batz, comerciante de La Palmita, informó que les afecta el desabastecimiento, sumado a que por las noches ingresa producto y no todos los comerciantes tienen vehículo para ir a comprar mercadería.

Añadió que los precios altos afectan la economía de las familias y no todas tienen la capacidad de pagarlos, lo que afecta también a los comerciantes.

Hizo un llamado al gobierno a que tome cartas en el asunto en esta crisis que vive Guatemala, porque los niños también son los perjudicados.

Batz añadió que por ahora no tiene habas, frijol, tamarindo, aguacate, banano, y plátano que son productos que aumentaron de precio y los clientes no pagan por el alto costo.

Sus ventas han disminuido y actualmente solo tiene el 50% de los productos.

Rosa del Carmen Chávez, también comerciante de La Palmita, dijo que regularmente vende güisquil, chile jalapeño, pepino, limón, cebolla, arveja china, miltomate, rosa de jamaica, tamarindo, papa y perulero, entre otras.

Indicó que la que más aumentó de precio fue la papa a Q15 la libra y la zanahoria hasta Q7 la unidad.

Lea también: Autoridades indígenas continúan con manifestación frente al MP y piden respeto para el pueblo de Guatemala

“Se asustan los clientes por el precio elevado de los productos, pero también comprendemos que a ellos también no se le ha aumentado el sueldo, es el mismo sueldo lo que se está manejando y es por eso que ya no queremos a Giammattei, ya no queremos al pacto de corruptos y de que sigan con esta cooptación del Estado porque Guatemala se está perdiendo y no es por las manifestaciones, es porque Giammattei no ha sido un buen administrador del gobierno”, expresó.

Mary Chávez, comerciante del Mercado Central, vende verduras y frutas, pero hay desabastecimiento.

Le faltan varios productos, ya que es poca la mercadería que es ingresada por los bloqueos.

Por ahora le falta entre sus productos la papaya, sandía, melón y piña.

Añadió que la mayoría de los productos no han variado en precio, a excepción de la papa y el tomate.

Señaló que los bloqueos les afectan a todos y no sabe que “oculta” la fiscal Consuelo Porras y por qué “no renuncia y cuál es su defecto que no quiere que lo descubran porque no quiere salir”.

Resaltó que ahora la gente reacciona más ante la corrupción.

Explicó que el precio de la papa disminuye cuando lo trabajan por quintal con los proveedores, aunque hay comerciantes que “se aprovechan” y suben precios aunque no paguen mayor costo.

Qué dicen los clientes

Carmen Rizón, clienta del mercado La Palmita, manifestó: “Todo está muy caro, esta situación va mal, nos está costando comprar nuestros alimentos”.

Enfatizó que los productos de la canasta básica aumentaron y no hay aumento en los salarios.

Dijo que la mayoría de los productos están caros, ya que el ejote está a Q9 la libra y a Q15 la libra de papa.

Manfredo Portillo, otro cliente del mismo mercado, también percibe desabastecimiento y según él los precios no han subido porque no ha ingresado producto nuevo.

Señaló que el “problema no es de la gente, es del gobierno actual, que es el problemático en este sistema, pienso que tienen que sentarse para negociar y tener una solución para el pueblo”.