Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla dice a Guatevisión que orden de juez es ilegal

El candidato presidencial Bernardo Arévalo de León aseguró este miércoles 12 de julio durante una entrevista con Noticiero Guatevisión que la orden de un juez de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla constituye “un golpe de Estado técnico”, pues a su criterio, grupos vinculado con la corrupción buscan evitar su participación en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto.

La decisión del Juzgado Séptimo Penal a petición del Ministerio Público (MP) es controvertida, pues la propia Ley Electoral y de Partidos Políticos expresa que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.

Poco después del anuncio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó a Sandra Torres y Bernardo Arévalo para medirse en segunda vuelta, al ser los más votados entre 22 candidatos en los comicios del 25 de junio pasado.

A continuación, la entrevista hecha por Noticiero Guatevisión

¿Cómo interpretan ustedes esta acción del MP y del juzgado que dicta suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla?

“Es una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político, porque estamos a las puertas de un evento electoral donde nosotros confiamos el Movimiento Semilla va ganar. Intentaron descarrilar este proceso por todas las medidas ilegales que llevaron un cotejo, que finalmente confirmó los resultados, hoy el Tribunal Supremo Electoral finalmente ha certificado los resultados ha declarado que nosotros estamos en la segunda vuelta y ha abierto ya la segunda etapa de este proceso electoral, y entonces se hace el recurso a un acto que es absolutamente ilegal”.

“Lo que estamos viendo es a un Ministerio Público, a una Fiscalía liderada por un fiscal famosamente corrupto que está utilizando a un juzgado que le ha servido anteriormente para hacer este tipo de artimañas legales tomar una resolución que es inconstitucional, porque la resolución va en contra de lo que está establecido en el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es de rango constitucional, y que establece claramente que no se puede suspender a un partido político durante el proceso de una elección”.

“El juzgado hace esta sentencia, la envía al Tribunal Supremo Electoral, lo que constituye una ruptura del orden constitucional, porque está violando el ordenamiento que está en la Constitución”.

“El único tribunal que tiene la capacidad de suspender a un partido, suspender la personería jurídica de un partido, y de acuerdo a criterios claramente establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es el Tribunal Supremo Electoral”.

Ahora bien, candidato, como partido político ¿ya tienen claro el alcance que tiene esta resolución?

“Sí, nosotros sabemos que es absolutamente ilegal, y tal y como dice la Constitución, no se pueden obedecer las órdenes ilegales, máxime una orden que, de hecho, constituye una ruptura del orden constitucional”.

“Nosotros estamos precisamente actuando en estos momentos, presentando los recursos legales correspondientes para hacer una denuncia de esta ruptura del orden constitucional, y pedir que se tomen las medidas del caso. Nosotros, en todo caso, seguimos adelante en durante el proceso electoral”.

“Pero lo importante, Alberto, lo importante, María Luisa, es que hay que entender que lo que está en juego en este momento no es el resultado de Semilla y el pase de Semilla la segunda vuelta, es en la integridad del proceso electoral, es la vigencia de la Constitución, es la posibilidad de que efectivamente tengamos un estado de derecho en donde la democracia sea cierta y esté protegida por las leyes, porque lo que está sucediendo en este momento implicaría que de tolerarse, no va a volver a haber un proceso electoral libre en Guatemala, porque va a haber intervenciones jurídicas de cualquier lado, no va ver una democracia en Guatemala, porque, fundamentalmente, lo que se está haciendo por medio de estas acciones es vulnerar, traicionar la voluntad popular ejercida en las urnas”.

Está usted tocando un tema muy importante porque dice, “vamos a tomar las acciones legales”, ya lo están haciendo, pero lo que sabemos hasta ahora es que se oficializaron los resultados, le dieron carta blanca para hacer campaña, pero este juez ordena que se le impida hacer campaña electoral de cara a la elección.

“Estamos tranquilos porque el Tribunal Supremo Electoral sencillamente no va a atender esta orden de carácter ilegal, y nosotros vamos a continuar en la contienda electoral. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral fue muy claro en detectar que la contienda estaba abierta y que seguimos adelante”.

Hace minutos y antes de la entrevista podíamos observar una propuesta que se está llevando a cabo frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral y también se hablan de una propuesta frente al Ministerio Público ¿qué le dice como candidato a la Presidencia de la República al electorado sobre este tema y qué acciones van a tomar allá en los recursos legales?

“Este es un momento, Alberto, donde todos los sectores de la sociedad guatemalteca que queremos democracia, que queremos un estado de derecho, que queremos un estado digno, tenemos que converger, tenemos que unirnos tenemos que reunirnos alrededor del rechazo de esta acción, que no es más que un golpe de Estado técnico”.

“Lo tenemos que hacer con la claridad de que, si no nos unimos en este momento, lo que está en juego es la democracia y la posibilidad de tener un país indigno para el futuro. Nosotros estamos haciendo un llamado a que todos los sectores de la sociedad, sin distinción de ningún tipo ético, político, religioso, de nada, vayamos, nos manifestemos en contra de este atentado en contra de la Constitución, afirmemos nuestra convicción y nuestro respeto en el estado de derecho, y no cedamos ante este atento de burlar a la voluntad popular libremente manifestada en las urnas”.

“Nosotros creemos que hay que hacerlo con la tranquilidad de quien sabe que tiene el derecho de su parte y que lo que estamos haciendo es reuniendo al conjunto de la sociedad guatemalteca, para finalmente decirle a este pacto político criminal, corrupto, que se le terminaron los días en nuestro país y que ahora es la ciudadanía honesta la que va a retomar las riendas del destino de Guatemala”.

“Ganar en las urnas”

“El partido UNE (Unidad Nacional por la Esperanza de Torres) y el movimiento Semilla ya están en la posibilidad de iniciar su campaña” para el balotaje, dijo la presidenta del TSE, Irma Palencia.

La magistrada afirmó desconocer la decisión judicial contra el partido Semilla, anunciada previamente por el fiscal Rafael Curruchiche.

Sin embargo, la jefa del TSE agregó: “Nosotros sabemos que las elecciones se ganan en las urnas, con el sagrado sufragio de los ciudadanos”, en una aparente crítica a la intromisión judicial en el proceso electoral.

La decisión judicial se dio luego de la presentación de recursos legales por los partidos que perdieron la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio, lo que demoró la proclamación de Torres y Arévalo como candidatos al balotaje.

El fiscal Curruchiche, quien está sancionado por Washington por perseguir a exfiscales que combatieron la corrupción, justificó la medida contra Semilla por supuestas irregularidades en la recolección de firmas para su legalización.

Denuncias de perdedores

El 1 de julio, la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que los resultados fueran sometidos a una revisión a pedido de varios partidos perdedores, que denunciaron supuestas irregularidades.

El cotejo terminó cinco días después y los resultados confirmaron que el balotaje del 20 de agosto debía disputarse entre la ex primera dama Sandra Torres y el sociólogo Bernardo Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951).

Estas acciones legales hicieron que el TSE se demorara en proclamar a Torres y Arévalo como ganadores de la primera vuelta.

Con información de AFP