Autoridades indígenas acceden a reunirse con el MP, pero piden que sea en el Palacio Nacional de la Cultura y con la OEA

Integrantes de 17 organizaciones indígenas del país enviaron una carta al presidente de la República, Alejandro Giammattei, en la que le exponen que están de acuerdo con reunirse con autoridades del Ministerio Público (MP), si la reunión se lleva a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.

En la misiva, las autoridades indígenas del país señalan que como seguimiento al oficio DSGP- No. 1882-2023/gvg y el Expediente No. 2023-06680, de fecha 13 de octubre de 2023, de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la que se les remite la respuesta del Ministerio Público en el que propone una reunión con los líderes indígenas, se explica que dicha respuesta no estaba firmada por la fiscal general -Consuelo Porras-.

Aseguran que la carta fue firmada por Arnoldo Pineda Ávila, Secretario General del MP y en ella señaló: “Derivado de lo anterior, como Ministerio Público nos permitimos proponer que el diálogo se lleve a cabo un día de la próxima semana, en las instalaciones centrales de este Ministerio, debiendo las Autoridades Ancestrales, garantizar el acceso y egreso de los funcionarios y demás trabajadores del Ministerio Público de forma permanente a las instalaciones, tanto las ya referidas como todas aquellas sedes del Ministerio Público que se encuentran tomadas, pues el limitar derechos de guatemaltecos, excede la posibilidad de ejercer su derecho de manifestación de forma pacífica”.

Las autoridades le explican a Giammattei que lo anterior les parece indignante, si se toma en cuenta que las manifestaciones y protestas han sido pacíficas y que en ningún momento ellos han amenazado a alguna persona.

“Es preocupante que, a pesar de ser los causantes de las movilizaciones y manifestaciones a nivel nacional, continúen -el MP- con actos de provocación como el que se lee en la comunicación ya identificada”, se lee en la carta enviada por las autoridades ancestrales.

Reunión para miércoles 18 de octubre

Las autoridades indígenas también explicaron que, en aras de mostrar su buena voluntad de dialogar y encontrar una solución a nuestras exigencias, accedieron al dialogo pero en el Palacio Nacional de la Cultura.

La reunión, señalan, se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre a las 8 horas en el Palacio Nacional de la Cultura y a esta reunión asistirán 22 representantes de los pueblos indígenas y medios de comunicación, pues consideran que todo acto del Estado es público.

También pidieron que en esta reunión se cuente con la participación de la misión de la Organización de Estados Americanos.

La exigencia es la renuncia

En una conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades indígenas este 17 de octubre, dijeron que la única petición que llevarán a la reunión con el MP es que la fiscal Consuelo Porras renuncie, al igual que los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana.

Comentaron que el MP, quien pidió la reunión, no ha confirmado la presencia de Porras en la reunión, ni tampoco quiénes podrían participar.

Recalcaron que si las autoridades no acceden a que los 20 representantes de los pueblos indígenas, la prensa y la OEA participen en la reunión no acudirían a ella.

Insistieron en que el encuentro es público y la población merece saber qué está ocurriendo.