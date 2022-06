Autoridades dan a conocer las dos hipótesis sobre el origen del hundimiento que ocurrió en Villa Nueva y que pasa bajo la ruta al Pacífico

Un hundimiento se originó la madrugada de este martes en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva (en los carriles que van al Sur), pero luego de las primeras inspecciones se determinó que en el lugar hay una grieta de gran tamaño que atraviesa los cuatro carriles de ese tramo, por lo que por precaución se cerró el paso en ambos sentidos, lo que está generando severas complicaciones de tránsito.

El alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, dijo a La Red, que la noche del lunes varios vecinos de Catalina y San José Villa Nueva reportaron a los teléfonos de emergencia municipal que se escuchaban retumbos, por lo que a eso de las 23:30 horas un equipo efectuó una visita y se percataron que existía una grieta en el km 15 de la ruta al Pacífico que atraviesa los cuatro carriles.

En horas de la madrugada, en los carriles que van al Sur parte de la grieta ocasionó un hundimiento en el km 15 y por eso se suspendió el paso por el área.

Este día, la Municipalidad de Villa Nueva, Covial y Conred acudieron al área para evaluar la situación para hacer un estudio de suelos y poder definir cuál va a ser la ruta crítica por seguir.

“Lo complicado acá es que la grieta pasa completamente toda la CA-9, hemos cerrado la CA-9 completamente, estamos desviando el tráfico ya que la vibración y ya ahorita son más de las 9 horas y se abre la hora de restricción y eso pues va a ser que haya mucho más tráfico del transporte pesado”, comentó Gramajo.

El funcionario dijo que están trabajando para que este mismo martes tengan ya una ruta crítica y una decisión final y que van a tener que hacer trabajos respectivos.

“Estamos hablando de un agujero de más de 15 metros de profundidad, eso es muy preocupante y estamos en un sector donde pasan más de 50 mil vehículos al día, tanto de subida a la ciudad de Guatemala como de regreso de la en la noche”, comentó Gramajo.

Las dos hipótesis

El alcalde Gramajo dijo que las primeras dos hipótesis que se manejan es que en el área hay un colector de agua en la parte posterior y que es del parte del viaducto que hay en el lugar y ese tiene una conexión directa para desfogar hacia el río Villalobos.

“La segunda hipótesis es que el lunes ocurrieron movimientos sísmicos en el área y se cree que pueda ser una falla local que es la que pasa acá. Aquí, hace muchos años, en el terremoto del 76 en este sector hubo o hay esta falla de Catalina y puede ser que esa haya sido la provocación del movimiento de tierra”, comentó Gramajo.

Añadió que durante las últimas horas ha habido lluvia copiosa y cayó mucha agua en muy poco tiempo y eso generó varias emergencias y parte de eso es el hundimiento.

Hundimiento en km 12

Gramajo recordó que el año pasado hubo un hundimiento en el kilómetro 12, pero afirmó que ese no tiene nada que ver con lo que ocurrió este día en el km 15, pues en esa oportunidad el problema lo originó el desfogue de San José Villanueva, pues por allí corre naturalmente el agua, mientras que en el nuevo incidente todavía tienen que ver qué está pasando.

Pide paciencia

El alcalde Gramajo pidió a los vecinos y a la población en general que transita sobre la CA-9 que tengan paciencia pues es una zona de riesgo, un área compleja y que es necesario utilizar vías alternas para movilizarse, pues la situación se va a complicar y en los próximos días tendrán que tener una decisión de lo que se va a hacer.

Podrían tardar un mes

Mario Aguilar, director de Covial, explicó que lo que se ha podido observar es que el daño en la ruta lo habría originado el colapso de una tubería o un colector, pero que todavía no se sabe de qué diámetro.

Dijo que tienen conocimiento que los colectores del área tendrían unos 20 años de uso y es posible que el colapso de uno de ellos haya causado los retumbos que los pobladores reportaron, pues seguramente iba a su máxima capacidad.

Agregó que este martes esperan tener ya decidido cuál la a ser la solución que permita rehabilitar la ruta de forma pronta y efectiva.

Aguilar comentó que probablemente podrían tener una solución en el lugar en no menos de un mes, pero dijo que no quisiera adelantarse a dar una fecha concreta hasta no tener resultados del estudio que se está realizando.

El estudio en el área

Las autoridades de Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), utilizan un georadar en la zona del hundimiento para determinar la profundidad de la grieta y el daño real.

La Conred señala que con este equipo se transmite ondas electromagnéticas de banda ultra ancha en los materiales. Las ondas electromagnéticas van atravesando diferentes capas del subsuelo, provocando una reflexión de parte de esa energía. El receptor genera un registro en el dispositivo para realizar un análisis posterior.

El georadar identifica fuentes, minas, túneles, bunkers y refugios ocultos. También fosas sépticas ocultas y desagües.

También tiene la capacidad de detectar tuberías enterradas, tubos o conductos, paredes subterráneas y de túneles. Localiza huecos en paredes, también mantos acuíferos y niveles de agua subterránea, así como cavidades en el subsuelo,

