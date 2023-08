Autoridades comunitarias y ancestrales de Totonicapán dice que si continúa judicialización del proceso electoral saldrán a las calles a manifestar

Integrantes de las Juntas directivas de autoridades comunitarias y ancestrales de los municipios de Totonicapán ofrecieron una conferencia de prensa en la que mostraron su preocupación por las acciones judiciales que emprende el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), a través del Juzgado Séptimo, para perseguir al Movimiento Semilla y por criminalizar el proceso electoral.

La conferencia de prensa la ofrecieron la tarde del pasado 30 de agosto y en ella señalaron que de continuar las acciones emprendidas por el MP y el OJ contra el proceso electoral y contra Semilla, podrían salir a las calles a manifestar de forma pacífica.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis social e institucional creada por el Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juzgado Séptimo de Instancia Penal al judicializar el proceso electoral del presente año, criminalizando a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a las Juntas Receptoras de Votos y a los dirigentes del partido Movimiento Semilla”, se menciona en el documento.

Según el documento, las acciones del MP son “evidentemente selectivas y violatorias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Constitución Política de la República y a los derechos humanos de los guatemaltecos”.

Es por ello que los líderes comunitarios y autoridades indígenas solicitan

“Al gobierno Central: el respeto a la legislación en materia de seguridad a fin de evitar la zozobra que se está creando al permitir que el Ejercito este en las calles creando un ambiente de provocación con la sociedad civil que en forma pacífica ha reclamado el cumplimiento de sus derechos ciudadanos y principalmente el respeto por los resultados de las elecciones de Segunda Vuelta cuyos resultados favorecer con toda honra al partido Movimiento Semilla”. “A la Corte de Constitucionalidad, constituirse en los verdaderos garantes para el cumplimiento de los preceptos constitucionales y demás legislación constitucional para mantener el Estado de Derecho y por ende la Paz de la ciudadanía guatemalteca permitiendo que el Tribunal supremo Electoral haga valer la voluntad popular expresada en el voto del 20 de agosto y desempeñe sus funciones en un ambiente de armonía y no de acoso, como hasta el momento sucede”. “Al Ministerio Público y Organismo Judicial: respetar el accionar del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos pues según el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos el proceso Electoral no ha finalizado (sino hasta el 31 de octubre) por lo que las acciones actuales del MP. Del Fiscal Rafael Curruchiche y del Juez Fredy Orellana son totalmente inadmisibles pues están fuera de tiempo. Y solo evidencian una desesperación por la pérdida del poder del pacto de corruptos”. “Al Congreso de la República: Respetar las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral para que todos los diputados electos el 25 de junio puedan tomar posesión de sus cargos con las preeminencias que los cargos significan, en representación de los guatemaltecos que ejercieron su derecho de elegir. Pues se procedió conforme a derecho”. “A la Comunidad Internacional y Organismos internacionales en los que Guatemala forma Parte: continuar con la observación del proceso a fin de que se ejerza la alternabilidad del poder conforme la disposición popular manifestada en las urnas en las elecciones pasadas”. “Al Pueblo en general: unir esfuerzos para exigir de las autoridades el respeto a la legislación nacional en materia electoral con acciones de resistencia pacífica sin caer en la provocación que en los últimos momentos ha estado buscando la fiscal general del Ministerio Público”.

Podrían salir a las calles

Patrocinio López presidente de las autoridades ancestrales Totonicapán, dijo en la conferencia de prensa que esta esa una advertencia para las entidades del MP y OJ, pues el pueblo siempre ha peleado sus derechos de forma pacífica.

“Queremos que sepan que estamos organizados y que si continúa la judicialización del proceso electoral se tomarán medidas de hecho, porque no se puede permitir abusos por parte del Estado”, comentó López.

Señaló que lamentablemente las luchas del pueblo se han ganado únicamente con medidas de hecho. “Nunca un gobierno nos ha regalado nada, todo se ha ganado con medidas de hecho, con manifestaciones pacífica… Estamos dispuestos a salir a la carretera, porque tenemos que paralizar el país si el gobierno no quiere respetar nuestro voto, entonces ese es el mensaje que hoy le damos a la población, si el gobierno no quiere respetar nuestro voto, tendremos que hacerlo valer con medidas de hecho”.

Afirmó que las acciones del MP son selectivas y están al servicio de un sector y no de la ciudadanía.

“Hay tantos partidos que han funcionado con anomalías y no se hace nada y eso significa que la política en nuestro país es interesada, no es una política que trabaje por la democracia. La democracia es buena, pero el problema es cuando la política ambiciosa está haciendo mella en el proceso”, dijo el dirigente en relación a las acciones del MP y OJ contra el Movimiento Semilla.

“Solicitamos que la población haga resistencia pacífica, en virtud de que en Xela el Ejército estaba en las calles intimidando a la población y manifestantes, y eso no lo podemos tolerar. No queremos que el pueblo caiga en la provocación, porque al crear un desorden social los beneficiados son los del gobierno actual porque se justificaría un golpe de Estado y eso no queremos porque no es bueno para nuestra historia”, señaló.

Dijo que un golpe de Estado llevaría al país a un retroceso y que eso esas han sido prácticas de utilizan para mantener dictaduras en el país.

Señala que los corruptos quieren frenar a toda costa a Semilla, porque el presidente electo, Bernardo Arévalo, les ha dicho que tienen los días contados.