Amsa se queda sin director y se agrava el manejo de los desechos de 33 municipios

Desde hace un mes, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa) no tiene director, luego de que Gerardo Barrientos Véliz renunciara al cargo, lo que llegó a agravar el manejo de los desechos que producen 33 municipios y que son depositados en el vertedero de esa entidad, pues, además, desde hace más de un año que no se cuenta con la figura de subdirector.

Desde el lunes 4 de enero, los camiones recolectores de desechos han tenido dificultades para ingresar con la basura, incluso, los desechos se están pudriendo en las unidades.

Un recolector proveniente de Villa Nueva dijo que desde el sábado tiene el camión cargado con basura, pero por razones que desconocen en Amsa no les reciben la basura “nos afecta porque si no trabajamos no ganamos”, agregó.

De acuerdo con un pronunciamiento de exdirectivos de Amsa y representantes de varias organizaciones relacionadas con el tema, la falta de operatividad en el vertedero es producto de la falta de autoridades.

“Actualmente Amsa atraviesa una de las crisis institucionales más serias, sin contar la del año 2015 con el caso de ´las aguas mágicas´, ya que no cuenta con un director ejecutivo y tampoco con un subdirector que pueda suplir las funciones del primero, por lo que no podrá proseguir con las operaciones a partir del mes de enero del 2021, dado que no hay personal contratado, ni capacidad de ejecución”, señala el pronunciamiento.

El documento agrega: “el fin específico de Amsa, según el artículo 2 de su creación es “planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias para recuperar el ecosistema del Lago de Amatitlán y todas sus cuencas tributarias”. Sin embargo, durante los últimos años la institucionalidad y el quehacer de Amsa ha ido debilitándose por la falta de visión y dirección adecuada para cumplir con los objetivos de su creación”.

Javier Gramajo, alcalde de Villa Nueva, señaló que el vertedero de Amsa está a punto de colapsar debido a la falta de autoridades, por lo que exige al Gobierno que designe a las autoridades idóneas el menor tiempo posible.

“A lo largo de muchos años la municipalidad de Villa Nueva ha puesto maquinaria, combustible y personal para apoyar a Amsa, que es una entidad netamente del Gobierno”, dijo Gramajo, quien agregó que el 60 por ciento de la basura que se deposita en ese vertedero es de su municipio.

Agregó que en los últimos días se han formado filas de hasta 120 camiones cargados con basura, debido a la falta de operatividad de esa entidad.

Sin embargo, Carlos Pérez, vocero de Amsa, asegura que el atraso en la recepción de los desechos se debe a que el 4 de enero, cuando se reactivaron operaciones luego del descanso de fin de año, la cantidad de basura que llegó se incrementó.

Agregó que cada día se reciben mil 600 toneladas de basura, pero el 4 de enero ingresaron unas tres mil 600 toneladas, y por falta de maquinaria se atrasó la recepción. Además, dijo que para solventar la situación han solicitado apoyo a algunas municipalidades con maquinaria para compactar los desechos. Amsa cuenta con cuatro tractores y una retroexcavadora.

Pérez no sabe cuándo se harán los nombramientos, pero espera que sea en los próximos días.

Se solicitó una postura del Gobierno sobre la falta de nombramiento de autoridades de Amsa, pero dijeron que se gestionaría y al cierre de esta nota no habían respondido.