Ambientalista guatemalteco explica qué podría lograrse en la selva de Petén con cinco días de salario de Messi en el PSG

Francisco Asturias, director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) en Petén, compartió el miércoles una publicación en su perfil de Facebook donde hizo la comparación del salario diario de Lionel Messi y el dinero necesario para salvar selvas tropicales en Guatemala.

“¿Alguien tiene contacto con Messi? Ahora ganará más de 1 millón de quetzales al día. ¿Será que no nos puede donar 5 días al año? Con eso cuidaremos uno de los lugares de suma importancia para mantener el equilibrio del planeta”, indicó la publicación.

“El mensaje es: ‘¿Vamos a valorar más a un personaje muy hábil, contra el futuro del planeta? ¿Vamos a gastar esa cantidad de plata por diversión? ¿Y yo tendré que seguir pariendo por conseguir recursos para trabajar?’”, concluyó.

Asturias comentó que hizo esta publicación de manera irónica y con el fin de demostrarle a la población humana la difícil situación que atraviesa el planeta.

“Hice de manera irónica esta publicación. No sé cuánta gente lo captó de esa manera”, reconoció.

El ambientalista guatemalteco también informó que el mensaje que deseaba transmitir era “la distorsión en que la humanidad se encuentra inmersa”.

Asturias comunicó que con cinco días de salario de Messi, el Parque Mirador-Río Azul y el Biotopo Dos Lagunas, áreas que él actualmente maneja, podría mantenerse por más de un año en condiciones óptimas.

“Cinco días de salario de Messi salvarían por un año la conservación y protección, y generaría empleo a las comunidades cercanas a esta área”.

Asimismo, estableció que “con esa cantidad de dinero sería suficiente para mantener el parque nítido. Bien patrullado, con el personal, con las instalaciones y con el equipamiento necesario”.

Asturias lamentó que se le pague un millón de quetzales al día a una persona cuando el planeta Tierra está muriendo lentamente.

“Para muchos, una persona con una pelota en los pies vale más que una selva y una biodiversidad que mantiene la vida en la Tierra. Lamento mucho heredar a mis nietos un planeta infértil y a punto de morir”, dijo Asturias.

El director de Fundaeco en Petén también reconoció la poca relevancia que la población guatemalteca le da a temas relacionados al medio ambiente y a la conservación de las selvas en el país.

“Esta publicación de Messi tiene casi mil likes, pero si hago una publicación sobre la problemática de la destrucción de los bosques tropicales recibe cinco likes”.

Para finalizar, el ambientalista guatemalteco reconoció nuevamente que el fin de su publicación no era llegar a Messi, sino cuestionar dónde están las prioridades del ser humano.

“Ese era mi mensaje. Es absurdo que yo le diga a Messi que me done 5 millones de quetzales. Eso no va a pasar nunca”, concluyó.