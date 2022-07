Alerta por poliovirus: Guatemala debe aumentar porcentaje de vacunación en polio y Salud se refiere a caso detectado en otro país

Autoridades del Ministerio de Salud se refirieron este miércoles 27 de julio al tema de la polio, luego de que se lanzara una alerta epidemiológica con el objetivo de prevenir sobre el riesgo de importación de poliovirus, ante la detección de virus polio por la vacuna tipo 2 en los Estados Unidos de América.

Ericka Gaitán, encargada de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización-ESAVI- del Ministerio de Salud y Epidemióloga, indicó a La Red que Guatemala no ha alcanzado desde hace unos cinco años coberturas útiles y esto se refiere en tener a más del 95% de los niños vacunados a escala nacional, con la tercera dosis como mínimo.

Aunque advirtió que con los dos años de pandemia del covid-19, “las coberturas cayeron por debajo del 80%, 75% y no hemos logrado recuperar”.

Recordó que para junio recién pasado se llevaba un 32.4%, y ahora ya se rebasó más de la mitad del año.

“Eso quiere decir que si probablemente hacemos una proyección, no vamos a llegar ni siquiera al 70% de nuestros niños vacunados en este periodo, entonces realmente estamos mal”, manifestó.

Dijo que en el tema de la vigilancia están tratando de fortalecer y decir “bueno, no hay cobertura, no hay una adecuada cobertura, pero no tenemos casos”.

Explicó que del 60% que se está vacunando, hay un 40% que tiene la probabilidad de adquirir el virus que puede activarse en el ambiente.

Mientras que el ministro de Salud, Francisco Coma, en declaraciones a la prensa informó que preocupa el aparecimiento de un caso de polio en otro país, y que esta es una situación “en la que debemos tener mucho ojo”.

Añadió que ante esto han lanzado las alertas epidemiológicas y también hizo un llamado a la población, como revisar sus esquemas de vacunación y las medidas de higiene para prevenir contagios.

Indicó que desde la perspectiva del polio se han estudiado 23 casos, que al final no han sido polio, se llaman parálisis flácida. “Gracias a Dios no hemos tenido casos positivos”, resaltó Coma.

Según Coma, el tema de vacuna en Polio tiene muy buena cobertura en Guatemala.

Según un documento, en junio, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud -OPS / OMS- había alertado sobre el riesgo de emergencia de un poliovirus derivado de la vacuna y se orientó a los Estados Miembros a implementar medidas efectivas para disminuir el riesgo de ocurrencia de brotes manteniendo coberturas altas y homogéneas de vacunación y una vigilancia epidemiológica sensible que permita detectar e investigar de forma oportuna los casos de parálisis flácida aguda.

La poliomielitis es una enfermedad contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas.

El virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de un vehículo común, como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino.