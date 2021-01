Gas lacrimógeno, armas desenfundadas y toque de queda, tras irrupción de partidarios de Trump en Congreso

Los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron este 6 de enero en el Congreso de EE.UU. tras derribar varias vallas de seguridad y enfrentarse con la Policía, que se ha visto superada, provocando caóticas escenas en la capital estadounidense.

El Congreso se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre, en los que el demócrata Joe Biden resultó vencedor.

Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos.

Las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, fueron confinadas y los legisladores recibieron instrucciones de ponerse máscaras antigás y tumbarse en el suelo, según congresistas.

Los manifestantes ingresaron a ambas cámaras, según medios estadounidenses, así como a la rotonda del Capitolio, donde se utilizó gas lacrimógeno.

“Tomamos la cámara(…) Es nuestra”, dijo a la AFP un manifestante. “Llegaría a sacrificarme para proteger mis derechos”, insistió Jim Wood, otro manifestante de 60 años de New Hampshire.

Posteriormente, se ven peleas en el interior del Congreso entre seguidores de Trump y policías.

La alcaldesa Muriel Bowser declaró el toque de queda en la ciudad ante el caos generado, con miles de manifestantes en las calles de Washington.

Algunos de ellos aprovecharon las estructuras desplegadas para la toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden, para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso y a su acceso.

La marcha, bajo el nombre de “Salvar a EE.UU.” comenzó por la mañana de manera pacífica cerca de la Casa Blanca, según pudo constatar EFE.

Al menos un manifestante tuvo que ser evacuado por personal médico.

A mediodía, Trump se dirigió a las manifestantes para prometer que “nunca” concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso.

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, culpó a su vicepresidente, Mike Pence, del caos en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución para revocar su derrota electoral, mientras sus seguidores asaltaban el Capitolio.

Trump, que se encontraba en el Despacho Oval mientras sus simpatizantes irrumpían en el Capitolio y entraban en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, no pidió a sus seguidores que abandonaran el Congreso y, en cambio, alimentó las tensiones que provocaron el asalto.

Posteriormente, dos horas después del asalto a la sede del Legislativo, Trump publicó un video en Twitter donde pidió a los manifestantes que se concentraron en Washington y que asaltaron el Capitolio de manera violenta “regresar a casa en paz”, pero insistió en que le “robaron unas elecciones” que ganó “por mayoría”.

“Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz; tenemos que tener ley y orden (…) No queremos a nadie herido es un período muy difícil”.

“Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y a nuestra Constitución (…). ¡Estados Unidos exige la verdad!”, escribió Trump en un primer tuit mientras sus seguidores entraban a la fuerza en el Capitolio.

Por otro lado, el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, luego de los sucesos, dijo que la democracia del país “está bajo un ataque sin precedentes” que “roza la sedición, y debe acabar ahora”, después del asalto al Congreso de cientos de seguidores del mandatario Donald Trump.

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021