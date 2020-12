VIDEO: el impresionante momento en que una avioneta aterriza de emergencia en una carretera

Una avioneta realizó un impresionante aterrizaje de emergencia en una autopista de Estados Unidos, en medio de la noche y mientras circulaban autos por la vía.

Imágenes de video publicadas en Twitter por el Departamento de Transporte de Minnesota muestran cómo el piloto logró tocar la carretera y seguir desplazándose por ella a la misma velocidad que los vehículos que circulaban por allí.

La avioneta aparentemente sufrió una falla de motor, según dijeron en Facebook autoridades del Condado de Ramsey, que también publicaron imágenes del choque entre la pequeña aeronave y una camioneta.

Sin embargo, ninguna persona resultó herida en el accidente ocurrido el miércoles en la noche en una importante autopista interestatal, según informaron las autoridades.

La vía estuvo bloqueada por varias horas pero fue reabierta al tráfico el jueves por la mañana, según reportes locales.

ICYMI: A plane landed on 35W last night. (Yes, really!)

While this isn't *quite* what we mean by a "multimodal transportation system," we're glad no one was injured and are impressed by the pilot's effort to #zippermerge from above! pic.twitter.com/imPdiQ1wMX

— Minnesota Department of Transportation (@MnDOT) December 3, 2020