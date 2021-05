Vea el divertido video de un “tiktoker” que le dice a su madre que irán a ver a Chayanne, pero en realidad la lleva a vacunarse contra el covid-19

Al igual que los padres hacen con sus hijos para llevarlos al dentista o al pediatra, un joven tiktoker engañó a su madre para que se vacunara contra el covid-19 haciéndole creer que la llevaría a un concierto de Chayanne.

Jesús Medina, mejor conocido como Medinna, ganó gran popularidad en redes sociales luego de que publicara un video en el que se le ve emplear un curioso método para convencer a su madre de vacunarse.

Con el objetivo de que su madre recibiera la inoculación contra el covid-19, el joven le dijo que la llevaría a un concierto de Chayanne en Monterrey, sin embargo, la sorprendió cuando ella se percató de que en realidad estaban haciendo fila en un centro de vacunación.

Nelly, de 55 años, se muestra molesta, decepcionada y nerviosa en el audiovisual cuando se entera de que está a punto de recibir la vacuna y hasta se persigna antes de recibir la inyección.

Mientras que Medina le dice que él simplemente está copiando la estrategia que ella le aplicaba a sus hijos cuando eran niños.

“Mi mamá, como algunos otros papás, no creía en la vacuna, que por los efectos secundarios, que porque está muy reciente, que no ha pasado mucho tiempo como para saber si era efectiva, etc. Entonces mi hermana Teresa y yo decidimos registrarla sin que ella se diera cuenta en la página del gobierno, sacamos el turno y se nos ocurrió decirle que Chayanne estaba en Monterrey en un restaurante”, comenta el joven en una entrevista con un medio mexicano.