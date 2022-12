Videos: Así fue el regreso a la tierra de la nave espacial Orion después de la misión lunar Artemis 1

La Nasa informó que después de viajar 1.4 millones de millas a través del espacio, orbitar la Luna y recopilar datos que “nos prepararán para enviar astronautas en futuras misiones Artemis, la nave espacial @NASA_Orion está en casa”.

La nave espacial Orion de la Nasa amerizó este domingo en el Pacífico al término de la misión Artemis 1, que en poco más de 25 días dio la vuelta a la Luna con miras al regreso de humanos a la superficie del satélite terrestre.

La cápsula, que no llevaba astronauta a bordo para este vuelo de prueba, reingresó en la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h y fue frenada en su descenso por una serie de paracaídas, según imágenes en directo de la NASA.

La nave debe ser ahora recuperada y trasladada a un buque de la Armada de Estados Unidos frente a la isla mexicana de Guadalupe.

La Orión cayó en aguas del Océano Pacífico, frente a Baja California (México) a la hora prevista, tras desplegar en la secuencia planificada un sistema de once paracaídas que le permitieron reducir unas 325 millas por hora (523 km/h) de velocidad hasta poco menos de 20 millas por hora (32 km/h) con la que se zambulló.

Durante el proceso en el que cruzó la atmósfera la nave experimentó hasta 5 mil grados Fahrenheit (2.800 grados celsius) de temperatura, equivalente a la mitad de la superficie del Sol y para lo cual ha puesto a prueba un innovador escudo térmico de cinco metros de ancho.

“El último capítulo del viaje de la Nasa a la Luna llega a su fin. Orión, de vuelta en la Tierra”, confirmó Rob Navias, de la oficina de Comunicaciones de la Nasa, durante la emisión del descenso hecha por la agencia espacial, mientras las imágenes mostraban a la cápsula flotando en aguas del Pacífico.

Unos diez minutos después, helicópteros enviados desde el buque de la Marina estadounidense USS Portland sobrevolaron la cápsula y confirmaron a los controladores de la misión el buen estado de la nave tras su descenso, que concluyó un viaje en el que Orión.

“Es histórico, iniciamos una nueva etapa en el espacio profundo con una nueva generación de tecnología”, dijo emocionado el Administrador de la Nasa, Bill Nelson, en declaraciones a la agencia espacial estadounidense y al cabo de la llegada de la nave.

Los planes de la Nasa son enviar la Artemis II en 2024 y al año siguiente la Artemis III, en la que los astronautas, entre ellos una mujer y un hombre, tocarían el suelo del satélite por primera vez desde 1972, cuando lo hicieron los enviados a la Luna con la misión Apolo XVII. EFE

