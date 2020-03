Video: Universitarios restan importancia al coronavirus e invaden playas de Miami

Ni la pandemia y los efectos aterradores del nuevo coronavirus en el mundo parecen ser motivo para que estudiantes universitarios detengan sus vacaciones en las playas de Miami.

“Si me da corona, que me dé corona”, dijo Brady Sluder, un estudiante que, palabras más, palabras menos, refleja el sentimiento de cientos de universitarios que pasan el día en la playa. “Al final del día, no voy a dejar que -el virus- me detenga de la fiesta”, expresó.

“Este virus no es tan grave”, dijo otra estudiante, Atlantis Walker. “Hay cosas más importantes que eso”, añadió.

Pero la fiesta podría tener las horas contadas. El gobernador Rob DeSantis fue enfático al decir que “la fiesta y las vacaciones terminaron en Florida”.

Estados Unidos registra 18 mil 563 casos de covid-19, con 227 muertes y 147 personas curadas.