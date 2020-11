VIDEO: Un hombre camina descalzo sobre cables de alta tensión para recoger comida y alimentar a su familia durante las inundaciones en Filipinas

Un hombre y su familia se quedó encerrado en el interior de su hogar debido a las inundaciones por el ciclo tropical Vamco, por lo tanto, caminó por los cables eléctricos para llegar con sus vecinos para conseguir comida para su familia.

Según el sitio web Actualidad RT, el hombre vive con sus dos hijos y sus padres ancianos, sin embargo, todas sus pertenencias fueron arrastrados por el agua.

Brave father tightrope walks on cables to collect food during floods in the #Philippines pic.twitter.com/cX0Wxb39J7

— CGTN (@CGTNOfficial) November 18, 2020