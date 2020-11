En vivo: Iota se degrada a depresión tropical sobre El Salvador

Centroamérica sigue bajo la amenaza de Iota, que este 18 de marzo ya se había debilitado a depresión tropical sobre El Salvador.

En Guatemala se podrían incrementar las lluvias hasta el 20 de noviembre sobre Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, norte de Huehuetenango, Quiché, Escuintla, Santa Rosa y Guatemala, incluyendo la capital.



Miércoles 18 de noviembre

2.30 | Iota se debilita a depresión tropical

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que Iota se ha debilitado a depresión tropical a su paso sobre El Salvador, pero sigue siendo peligroso por la generación de inundaciones, deslizamientos de tierra, crecida de ríos y fuerte viento. Para Guatemala hay previsión de lluvia en Izabal, Petén, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango, El Progreso, Jalapa, Zacapa, Chiquimula y la capital.

Tropical Depression #Iota Advisory 20: Iota Weakens to a Tropical Depression Over El Salvador. Threat of Catastrophic Flash Flooding and Mudslides Will Continue Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

Martes 17 de noviembre

22.50 | Evacúan a familias en Tactic y Puerto Barrios

Cerca de la medianoche de este martes, las evacuaciones de varias familias continuaban en localidades de Tactic, Alta Verapaz, y Puerto Barrios, Izabal, por el riesgo ante inundaciones y crecidas de los ríos, por fuerte lluvia causada por Iota.

21.30 | Iota pierde fuerza en Honduras

Durante su paso por Honduras, Iota está perdiendo fuerza y podría convertirse en depresión tropical en las próximas horas, informó la Conred. Sin embargo, advirtió de que las lluvias y la saturación de los suelos continuarán golpeando a la mayor parte del país.

20.40 | Tras dejar ocho muertos, Iota llega a Honduras

Iota llegó este martes a Honduras como tormenta tropical después de dejar ocho muertos en su camino y de provocar daños en Nicaragua, donde miles de personas quedaron incomunicadas, sin agua ni luz. La tormenta amenaza con agravar la situación de zonas de Centroamérica devastadas hace dos semanas por el ciclón Eta.

19.30 | Honduras cierra sus carreteras por la llegada de Iota

Honduras cerró este martes todos sus ejes carreteros por las intensas lluvias a causa de la tormenta tropical Iota, que está entrando por el oriente del país, mientras que su presidente, Juan Orlando Hernández, le pidió a sus compatriotas que se mantengan en “cadenas de oración”.

18.20 | Casa colapsa ante la fuerza del río

Una vivienda en Morales, Izabal, se derrumbó por la crecida del río Bobos. La familia evacuó previamente, según Conred.

18.05 | No hay paso en km 154 ruta al Atlántico



Provial informó que el nivel del agua ha sobrepasado la carretera, lo que obligó a cerrar el paso en el kilómetro 154, Gualán, Zacapa.

15.16 | Insivumeh informa que Iota se debilitará más

12.13 | Iota se debilita a tormenta tropical

10.59 | Evacúan a pobladores en Honduras

10.40 | Persisten lluvias en Guatemala por Iota

08.23 | Socorristas envían patrullas de rescate ante amenaza de Iota

Los Bomberos Municipales Departamentales han enviado cuatro fuerzas de tarea a Zacapa, Alta Verapaz, Quezaltenango y Quiché como medida de prevención ante el avance del huracán iota en Centroamérica y que causará lluvia en Guatemala.

06.18 | Iota pierde fuerza y se degrada a huracán categoría 1

El servicio meteorológico del Insivumeh informó que que el Huracán Iota, que actualmente se encuentra sobre Nicaragua se debilitó a categoría 1 y se espera que en el transcurso del día se vaya debilitando hasta convertirse en Tormenta Tropical, y el próximo miércoles esta se degradará a Depresión Tropical.

Advierte que para Guatemala persisten los nublados con llovizna y lluvias intermitentes en Petén, Izabal, Franja Transversal del Norte, centro y oriente, pero en los próximos días las lluvias se generalizarán en todo el país con condiciones de tipo temporal, con un viento del Norte, moderado, con velocidades de entre 30 y 40 km/h.

05.29 | Huracán Iota baja a categoría 2

El Centro Nacional de Huracanes informó que Iota se debilitó a categoría 2 con vientos sostenidos de 165 km/h.

Lunes 16 de noviembre

23.10 | Iota pierde fuerza después de tocar tierra en Nicaragua

Iota se degradó a huracán de categoría 4 cuando tocó tierra el lunes por la tarde en el Caribe norte de Nicaragua, aunque aun así dejaba intensas lluvias y vientos de hasta 250 km/h que arrancaron árboles y techos de viviendas en su camino hacia el interior de Centroamérica, una zona devastada hace dos semanas por el ciclón Eta.

22.05 | Presidente Hernández advierte de un “segundo Mitch”

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este lunes que el huracán Iota, que mañana entrará a su país como tormenta o depresión tropical, “podría causar una devastación terrible” y le enfatizó a sus compatriotas que hay que “estar preparados” y que “lo primero es salvar la vida”.

Agregó que “lamentablemente”, el huracán Iota, que llegó a Nicaragua, ha alcanzado categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, igual que el Mitch, que en 1998 devastó a Honduras, dejando más de cinco mil muertos y pérdidas por más de US$4 mil millones, entre otros daños graves.

20.40 | Iota llegará como depresión tropical

El Insivumeh informó este lunes por la noche que Iota podría llegar como depresión tropical al país y entrar por Izabal.

“Debido a las bandas nubosas, la humedad que jalará del Pacífico generará poca lluvia en la costa sur, pero muy poco”, explicó el Instituto.

“Los mayores acumulados se presentarán en Izabal, Alta Verapaz, la parte norte de Baja Verapaz, Quiché (norte) Huehuetenango (norte) Peten (sur) la Unión Zacapa y los departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador (Jutiapa y Chiquimula)”, agregó.

19.15 Huracán Iota toca tierra en Nicaragua

Iota tocó tierra este lunes en la costa del Caribe Norte de Nicaragua como huracán de categoría máxima, acompañado de catastróficos vientos, lluvias y marejadas, informó una fuente oficial.

18.15 Iota devasta isla colombiana de Provincia

El paso del huracán Iota causó daños al 98% de la infraestructura de la isla colombiana de Providencia, dijo este lunes el presidente Iván Duque al informar que ya logró hablar con el alcalde de ese territorio, Jorge Norberto Gari Hooker.

8.55 Iota se convierte en huracán de categoría 5

Hurricane #Iota Advisory 13: Iota Becomes a Category 5 Hurricane. Forecast to Bring Catastrophic Winds, Life-Threatening Storm Surge, and Torrential Rainfall to Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020