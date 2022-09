VIDEO: Terrible accidente en juego mecánico deja al menos 16 heridos en India

Un accidente en un juego mecánico en India quedó grabado por una persona que se encontraba en una feria.

El hecho se registró en una feria comercial de Mohali donde al menos 16 personas resultaron heridas.

En los videos se observa cuando la atracción, una rueda giratoria que sube varios metros, desciende rápidamente y se estrella en el suelo.

Según comentan internautas, una falla en la atracción no permitió que se activara correctamente el sistema de frenado.

La plataforma giratoria incluso rebota debido a la fuerza con la que se estrelló en la base.

El golpe ocasionó que varias personas salieran expulsadas de sus asientos y sufrieran fuertes golpes.

Socorristas fueron requeridos al lugar para examinar a las personas y trasladar a centros asistenciales a quienes lo requerían.

Las autoridades locales investigan las causas del accidente para determinar responsabilidades.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022