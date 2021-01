Video: Panchito, el cocodrilo de un parque acuático que se ha hecho viral por nadar tranquilamente con los bañistas

Bucear, hacer algún deporte acuático o incluso nadar con peces o delfines suelen ser algunas de las actividades más comunes para hacer en ríos y mares, pero también los hay que se atreven a bañarse con peligrosas criaturas como cocodrilos.

Pero Panchito parece ser diferente, pues es un cocodrilo de pantano o cocodrilo Moreletii, resalta la publicación de 20munitos.es.

Esta es una especie conocida por ser más dócil. Este reptil se ha convertido en una sensación de internet, pues los vídeos en los que se ve cómo nada con bañistas son espeluznantes y dejan a todo el mundo sin hablar.

Panchito vive en Casa Cenote, un parque acuático de Tulum (México). Mide unos dos metros de largo y es el vivo ejemplo de que hay animales, aparentemente feroces, que no atacan a los humanos si no están hambrientos o no se les molesta.

Esta estrella del zoológico está acostumbrado a las visitas y no ataca nunca, tal y como se ve en el vídeo del influencer experto en viajes Sebitas Trip.

“Solo existen dos razones por las cuales pueden atacar a un humano: cuando invades su territorio y cuando tienen huevos o crías cerca”, explicó.

Aun así, el joven explicó que siempre se ha de “mantener mucha distancia con todos los animales” y respetarlos, pues hay que entender que son los humanos los que invaden “sus espacios” y generamos un gran “impacto” en sus ecosistemas.

Sebitas Trip compartió el vídeo en Tik Tok junto a una terrorífica música de suspenso, lo cual provocó que sus seguidores se asustaran.

Pero su vídeo sin editar en Instagram no deja lugar a dudas: Panchito está más que acostumbrado a nadar con los bañistas.