Video: mujer utiliza las artes marciales mixtas para someter a un ladrón que le robó el celular en Argentina

El pasado 10 de noviembre, en pleno centro de Mar de Plata, Argentina, un ladrón despojó de su teléfono celular a una mujer, pero no imaginó que ella era peleadora de MMA (Artes Marciales Mixtas).

Brisa es una joven de 20 años que ese día recién había salido de su trabajo, pero a una cuadra, en el cruce de las avenidas San Martín y Mitre de la ciudad de Mar de Plata, un ladrón le robó su teléfono celular, según narró a El Noticiero de la Gente, de Telefe)

Brisa dijo que el hombre huyó, pero ella, quien practica MMA, lo persiguió: “El chico es más alto que yo, porque mido 1.50, y me sacó mucha ventaja a pesar de que lo corrí”. Sin embargo, los vecinos escucharon sus gritos y un grupo de repartidores logró frenar al delincuente”.

🚓🚔Le robaron el celular en el centro de Mar del Plata, pero el ladrón no sabía que ella era experta en artes marciales

👩🏻Brisa utilizó sus técnicas para defenderse del ladrón que intentó robarle el teléfono. 🎥Las imágenes 🗞👉🏻 https://t.co/XO3Q6A4BqG#Rosario3 #Video pic.twitter.com/xogp0QH7Q4 — Rosario3.com (@Rosariotres) November 16, 2020

La mujer pidió auxilio a una compañera de trabajo que iba en carro, se subió con ella y lograron llegar hasta donde la gente tenía al delincuente y lo golpeaba.

Brisa recuperó su teléfono y enfrentó al delincuente a golpes, luego le aplicó una técnica de jiu-jitsu y lo sometió hasta que llegó la Policía.

La afectada narró al medio de comunicación que trabajó mucho para comprar ese teléfono, y que la invidió un gran coraje cuando el ladrón se lo quitó, por eso lo persiguió y sometió.

Ladrón le robó celular a experta en jiu-jitzu: Mujer lo redujo en segundos y recuperó el objeto sustraído

El hecho ocurrido en Mar del Plata, Argentina, tiene como protagonista a una joven de 20 años, quien no dudó en enfrentar al delincuente y aplicar toda su experiencia. #viral pic.twitter.com/f3qtq0DZ2G — Pivijayrealm (@pivijayrealm) November 16, 2020

“Uno está todo el día laburando en un contexto de pandemia, con el sueldo reducido, y yo no acepto que este chabón en tres segundos se haga más de la mitad de mi sueldo”, contó.

Varias personas grabaron el incidente y lo publicaron en redes sociales.

“Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho”, concluyó la joven.