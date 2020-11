Hombre rata: quién es el hombre que sea pasea por Nueva York disfrazado de roedor

Nueva York se caracteriza por tener muchos roedores en las calles. Sin embargo, durante los últimos días se ha visto una rata gigante a quien se le puede ver caminando en dos o cuatro patas.

La rata gigante se ha vuelto viral en internet, sobre todo en la red social TikTok debido a que muchas personas al verlo sacan su móvil y lo graban.

Jonothon Lyons es el actor que está debajo del traje cuyo personaje destacó en un video de 2009. “La mayoría de los neoyorquinos son totalmente indiferentes… no tengo que preocuparme de que la gente se mantenga a seis pies de mi“, explicó el artista durante una entrevista con New York Post.

Parte de su disfraz consiste en una botarga en forma de rata, una cola y una máscara que lo caracterizan muy bien. Sin embargo, las acciones y sus acciones son lo más particular.

El personaje puede generar miedo. Sin embargo, muchas personas que se cruzan con la “rata humana”, les desperita curiosidad.

Oh NYC is dead? Explain this pic.twitter.com/XlfuB3eO2G

— Alison Williams (@therealalisonw) November 14, 2020