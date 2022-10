Video: jefe de “La Familia Michoacana” informa que todos los responsables de la reciente masacre en Guerrero fueron asesinados

Este miércoles 5 de octubre, al menos 20 personas fueron asesinadas en un doble ataque armado registrado en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente en el estado mexicano de Guerrero.

Sin embargo, dos días después de esta masacre, por medio de redes sociales se publicó un video en el que Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, uno de los principales líderes de La Familia Michoacana, dio a conocer que el ataque también iba dirigido a su persona.

Asimismo, culpó a la organización criminal Los Tequileros de ser la responsable de las decenas de muertes registradas el pasado miércoles en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero.

El jefe de esta organización dedicada al tráfico de droga también dijo que en este ataque murieron varias personas inocentes, ya que este municipio es un poblado pacífico donde las personas vivían tranquilamente y no estaban armadas.

“Nos tenían una trampa bien hecha, porque llegué a la reunión en una camioneta blindada, nunca andaba armado porque no uso armas, además de que el pueblo me parecía muy tranquilo”, comentó.

“Comieron ansias esos cabr**** porque no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar ahorita estuviera entre los muertos, apenas alcancé a salir y dejaron la camioneta hecha pedazos”, continuó.

Tras escapar de los presuntos sicarios de Los Tequileros, “El Fresa” y su seguridad se dirigieron a la comunidad de Valle Luz, donde recibieron refuerzos y se dio un enfrentamiento armado entre ambos bandos.

A raíz de esta balacera, todas las personas involucradas en la masacre en Guerrero fueron asesinadas por parte de sicarios de La Familia Michoacana.

“Yo andaba muy molesto y la verdad no dejamos ni un cab*** ahí. Decido que no merecían ni enterrarse, porque se volaron la barda al meterse en ese pueblo, que era un pueblo muy tranquilo. Todos los que entraron ya están muertos”, reveló el narcotraficante.

Finalmente, José Alfredo Hurtado Olascoaga mandó un mensaje de tranquilidad para la población de San Miguel Totolapan al indicar que, pese a las trágicas pérdidas humanas registradas, los responsables sufrieron las consecuencias de sus actos.