Video escalofriante muestra el momento en que ejecutan a una mujer y su agresora se fue “tranquila” en su vehículo

El crimen que ocurrió el miércoles 4 de agosto por la noche fue registrado por las cámaras de seguridad y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York difundió el video cuyo propósito es encontrar a la atacante.

En las imágenes se observa cómo una mujer llega en su vehículo, se estaciona, se baja y camina rumbo a la víctima. Luego le disparó y se retiró “tranquila”.

Según los informes, los hechos ocurrieron en el distrito neoyorkino de Brooklyn y la víctima fue identificada como Delia Johnson, de 42 años.

De acuerdo con los testigos, había varias personas en la calle al momento del ataque, quienes buscaron refugio cercano.

Johnson fue traslada a un hospital, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.

Las autoridades locales indicaron que se desconoce el motivo del crimen. Sin embargo, están en investigación y solicitaron ayuda para localizar a la agresora.

Los hermanos de Johnson la describieron como una mujer entusiasta y emprendedora.

“Era una persona hermosa, una mujer asombrosa”, dijo una hermana de la víctima, mientras que otra hermana, identificada como Cordelia, agregó que está en shock, pero prometió cuidar siempre de su sobrina, debido a que en alguna ocasión Johnson se lo pidió por si le pasaba algo.

NYC: We need your help identifying this individual. On 8/4 at 9:41 pm, near 697 Franklin Ave in the @NYPD77Pct she shot a female in the head & leg then fled in a white vehicle. The 42-year-old victim died at a nearby hospital. If you have info, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/1HJv85GQPG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 6, 2021