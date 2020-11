Video: El impresionante rescate de un elefante que cayó dentro de un pozo de 16 metros de profundidad

Pobladores de Dhamarpuri, al norte de India, se unieron para el rescate de un elefante que cayó a un pozo de 16 metros de profundidad. El rescate suponía un gran reto por el tamaño del paquidermo y la profundidad del agujero.

El rescate duró, aproximadamente, 14 horas. Para lograr tranquilizar al elefante, e iniciar la labor del rescate, los vecinos, tuvieron que darle hojas de plátano para que comiera y se entretuviera.

Elephant is lifted to safety after it tumbled down a 50ft well.

