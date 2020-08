Video: el angustiante momento que vivieron bomberos cuando fueron perseguidos por un toro en California

En las redes sociales se ha vuelto vitral un video en el que se observa cuando un enorme toro persigue a un grupo de bomberos que trabajaban para controlar los incendios forestales que afectan a California, EE. UU.

El curioso hecho se registró recientemente y fue grabado por otros integrantes de la brigada de bomberos, informó El Heraldo de México.

Atemorizado por el fuego y la presencia de los socorristas, el toro los persiguió y estos corrieron con herramienta en mano para ponerse a salvo en un camión.

Afortunadamente la situación no pasó a más, ya que ninguno de los bomberos resultó herido.

Los incendios forestales en el Tahoe National Park han consumido 13 mil 354 hectáreas, por lo que bomberos de California y Nevada trabajan para controlar las llamas.

#LakeFire; Ferdinand the Bull wasn’t clowning around when he chased FF’s down the road. Crews were clearing the road so the engines could get to a clearing when they were chased out. Luckily no one was injured and #Ferdinand went about his day. @VCPFA #vcfd pic.twitter.com/vxdOTFoEB7

— Ventura County Fire (@VCFD) August 15, 2020