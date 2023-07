Video: captan a Mitch McConnell, senador republicano, mientras se queda paralizado en medio de una conferencia de prensa

El republicano Mitch McConnell, destacada figura de su partido en el Senado estadounidense, despertó inquietudes sobre su salud el miércoles tras quedar paralizado en una conferencia de prensa en el Capitolio.

McConnell, de 81 años, interrumpió una oración y permaneció callado e inmóvil frente al micrófono durante unos 20 segundos hasta que sus asesores y colegas senadores lo ayudaron a ponerse a un lado.

Pero el veterano político de Kentucky regresó varios minutos después y les dijo a los periodistas: “Estoy bien”. Luego respondió preguntas sobre varios temas políticos.

McConnell ha sido el principal senador republicano desde 2007 y ejerció un poder sin fisuras como líder de la mayoría en la Cámara Alta estadounidense de 2015 a 2021.

En ese cargo, plantó cara a las políticas de la administración demócrata del presidente Barack Obama e impulsó al mandatario republicano Donald Trump tras asumir el cargo en enero de 2017.

Su intervención fue clave para que los conservadores obtuvieran la mayoría en la Corte Suprema al retrasar la audiencia de confirmación del candidato progresista designado por Obama en 2016.

