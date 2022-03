VIDEO: Accidente en juego mecánico de Orlando causa la muerte de un adolescente

Un adolescente de 14 años murió la noche del jueves tras caer de una atracción en un parque de diversiones de Orlando, en el centro de (Florida), informaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió en ICON Park, ubicado en el distrito turístico de Orlando, y tras ser atendido en el lugar el joven fue trasladado un hospital, donde posteriormente pereció a causa de sus heridas, según la Oficina del Alguacil del Condado de Orange.

Las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni otros detalles del hecho, cuya investigación está en sus etapas iniciales, según señalaron este viernes en un comunicado.

El adolescente cayó desde la atracción Orlando Free Fall, que empezó a operar en diciembre pasado y es promocionada como la torre de caída libre más alta del mundo.

Medios locales aluden a videos que circulan en redes sociales, en los que presuntamente se escucha a los pasajeros de la atracción hablar sobre la seguridad de los asientos, tras lo cual la máquina empieza a trasladar a las personas hacia arriba.

We are back out at the Free Fall ride at ICON Park. It looks like state inspectors are here now looking over the ride. This is the ride that a 14 y/o boy died on last night after he apparently fell out of his seat mid-ride. pic.twitter.com/2APPim8O7l

— Kelsi Thorud (@KelsiThorud) March 25, 2022