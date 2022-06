“Vamos a matar a tu familia”: narcos amenazan a pareja de periodistas en México

Dos periodistas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, decidieron abandonar el país luego de amenazas de muerte que recibieron por parte de un grupo de narcotraficantes que opera en el área.

Se trata de Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino, quienes han relatado a medios de comunicación locales que desde el 13 de mayo comenzó una pesadilla por llamadas telefónicas en las que los amenazaban con hacer daño a sus familias.

Según indicaron, una persona que se identificó como Arturo Valencia Díaz los llamó y les pidió llegar a un “acuerdo económico”.

“Recibí una llamada muy fuerte, muy impactante, donde un supuesto miembro del crimen organizado de uno de los tantos cárteles que hay en México, que se identificó como el comandante Arturo Valencia Díaz, me amenazó de muerte; me amenazó con matar a mi familia, a mis hijos, si no llegaba a un acuerdo económico con ellos, si no daba la cooperación”, dijo García.

El periodista detalló que la persona que lo amenazó le resaltó que se trataba de un “acercamiento de forma civilizada”, pero sentenció que si no aceptaba el “acuerdo económico” matarían a su familia.

Luego de la llamada, el comunicador denunció la amenaza ante las autoridades de la Fiscalía General de Chiapas, pero indicó que no se le otorgaron medidas cautelares para la protección de su familia.

García añadió que las fuerzas de seguridad ofrecieron hacer rondas para cuidar a su familia, las cuales no se dieron, por lo que solicitaron ayuda a autoridades internacionales para poder huir legalmente de México.

La pareja de periodistas informó el 10 de junio que Estados Unidos les había concedido permiso para ingresar legalmente a su territorio y refugiarse.

García agradeció el “trato humanitario y cálido” que funcionarios estadounidenses les brindaron para refugiarse y señaló la “nula atención” del gobierno federal y estatal mexicano.

México enfrenta una ola de violencia y criminalidad causada por los grupos de narcotraficantes, quienes operan a lo largo y ancho del país en su busca de para ganar terreno y llevar los narcóticos que se producen en el sur del continente hacia Estados Unidos.