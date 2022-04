Una madre de California mata a un pitbull a puñaladas para salvar a su hija de un año

Una madre oriunda de Estados Unidos y que reside en el sur de California tuvo que apuñalar a uno de sus perros de raza pitbull para salvar a su hija de un año, quien estaba siendo atacada por el animal.

El incidente se reportó el domingo 24 de abril en una comunidad ubicada en Pico Rivera, en el condado de Los Ángeles.

Según comentan los testigos del hecho, concretamente la abuela de la niña, Margaret Ann Morales, el incidente comenzó cuando ella se encontraba en su habitación, cuando empezó a escuchar sonidos violentos que provenían de la cocina de su hogar.

Cuando bajó inmediatamente encontró a sus tres hijos luchando con dos perros pitbull que eran de la familia. Uno de los canes mordió la pierna de la pequeña Ruby Ann Cervantes, por lo que Margaret se acercó para abrir la boca del perro y liberar a su nieta.

El segundo pitbull, cuando se disponía a atacar a la hija, fue apuñalado por la madre de la pequeña, Jamie Morales, con un cuchillo que tomó de la cocina.

“Era el perro o mi hija, así que elegí a mi hija. Hice todo lo que tenía que hacer para protegerla, porque el animal no quería dejarla ir, así que tuve que hacerlo. Me siento muy mal, pero no tuve elección”, aseguró Jamie a medios locales.

La familia aseguró que los perros pertenecían a la abuela, tenían tres años cada uno y que los tuvo desde el momento en que eran cachorros. Pero aseguraron que nunca se imaginaron que los perros tuvieran una reacción agresiva hacia ellos.

