Un tutorial de YouTube ayuda a un joven a sobrevivir al ataque de un cocodrilo

Gracias a un consejo que aprendió en un vídeo de YouTube, un joven de 22 años logró sobrevivir al ataque de un gran cocodrilo de agua salada que le atrapó mientras estaba en el pozo Vyces de un aroyo del cabo York, al norte de Queensland, Australia.

El pasado domingo 32 de enero, Isaac Adidi estaba con su pareja y su primo bañándose cuando, al salir del agua, un cocodrilo de cuatro metros de largo lo agarró por detrás y lo arrastró al agua.

“Intentó sumergirme, luego me soltó un segundo y me agarró de la mano para volverme a sumergir”, declaró la víctima a The Courier Mail.

“Su cara estaba justo delante de mí, así que con mi dedo índice traté de sacarle el ojo”.

El cocodrilo le soltó entonces y, sangrando por la mano y la espalda, nadó hasta la orilla mientras el cocodrilo le perseguía, destaca 20Minutos.es.

Afortunadamente, consiguió salir vivo, aunque herido de gravedad, y rápidamente le llevaron al hospital. Una vez allí, fue trasladado en avión a la ciudad australiana de Cairns para ser operado de urgencia.

Según declaró Isaac Adidi, se salvó gracias a un tutorial de YouTube que decía que para salvarse del ataque de un cocodrilo había que sacarle los ojos, por lo que fue la estrategia que intentó, y a la vista está que le funcionó.

Los ataques de cocodrilos de agua salada, que pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo, han estado creciendo desde 1974, año en el que se prohibió su caza porque casi se extinguió la especie.

Hace solo una semana, otro hombre fue víctima de uno de estos ataques en el lago Placid de Cairns cuando uno de estos reptiles le agarró la cabeza con su mandíbula, pero él logró zafarse arrancándole los dientes de la mandíbula.

