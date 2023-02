Un joven mata en Florida a una mujer, a una niña de 9 años y a un reportero que cubría el primer asesinato

El hombre también dejó en estado crítico a la madre de la niña y a un segundo reportero, que se encontraba en el lugar para cubrir la noticia del asesinato de una mujer de 20 años. Según las autoridades, el sospechoso conocía a la primera víctima.

El alguacil del condado de Orange, John Mina, dijo que la policía detuvo como sospechosos a Keith Melvin Moses, de 19 años, pero que aún no tenía mucha información sobre si el joven sabía que sus víctimas eran periodistas o si tenía algún tipo de conexión con la niña y su madre.

“El sospechoso no dice mucho en este momento”, expuso Mina. “No está claro si sabía que eran miembros de los medios de comunicación o no”.

El alguacil dijo que es posible que el asesino pensara que los reporteros eran policías.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, including a woman in her 20's a 9-year-old girl and a News13 employee. We extend our deepest condolences to all of their families. This is a sad day for our community. pic.twitter.com/whq8DfbmPR

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023