Un hombre sale ileso tras nadar entre tiburones, pero una araña venenosa lo manda al hospital

Adam Knight, viajó a la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal para nadar con tiburones de punta negra, una hazaña que logró sin sufrir ningún rasguño; sin embargo, durante el último día de la visita, el aventurero notó una ampolla en uno de sus dedos del pie izquierdo.

Se trataba de la picadura de una araña venenosa que lo hizo padecer sudores fríos y cansancio durante su vuelo de regreso al Reino Unido, donde notó que la situación empeoraba, por lo que terminó en un hospital “temblando de fiebre” y con su dedo “deshecho” a causa de la picadura.

Si el cuerpo del aventurero no hubiera tolerado el tratamiento se le tendría que haber amputado el dedo, pero eso no ocurrió, pero una semana después fue ingresado de nuevo por la picadura de un mosquito. “Me dijeron que lo que fuera que me hubiese mordido en Sudáfrica, había dañado mi sistema inmunológico. Todavía me estaba recuperando, así que no pude combatir la infección adecuadamente”, señaló.

“Te dicen que los tiburones son cosas aterradoras, pero en realidad son muy incomprendidos, básicamente por la película Tiburón. En realidad, son esenciales para los ecosistemas marinos de todo el mundo”, agregó el británico, quien aún no puede creer que algo tan pequeño como una araña le haya causado tanto daño.