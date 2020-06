Twitter desactiva un video de homenaje de Donald Trump a George Floyd

El tuit fue difundido el 3 de junio en la cuenta @TeamTrump, la cuenta oficial de campaña del mandatario.

“Estamos trabajando hacia una sociedad más justa, pero eso significa construir, no derribar. Unir manos, no lanzar puños. De pie en solidaridad, no rindiéndose a la hostilidad”, dice.

El texto del tuit permanece visible para los usuarios, pero el video adjunto fue eliminado.

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down. Joining hands, not hurling fists. Standing in solidarity, not surrendering to hostility. pic.twitter.com/mp8957czvh — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 3, 2020

En otro tuit un día después, el equipo de Trump señaló que “Twitter y

@Jack — fundador de Twitter — están censurando este mensaje inspirador y unificador del presidente Trump”.

Agrega que es “el mismo discurso que los medios se negaron a cubrir” y adjunta el link de Youtube del video desactivado por la red social.

Twitter and @Jack are censoring this uplifting and unifying message from President Trump after the #GeorgeFloyd tragedy. The same speech the media refused to cover. Here is the YouTube link. WATCH AND MAKE IT GO VIRAL: https://t.co/7V72z7JiKm https://t.co/xBgkc1bvPm — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 4, 2020

Un importante ejecutivo de Twitter admitió el 4 de junio que es posible suspender la cuenta del presidente estadounidenses Donald Trump, si continúa publicando mensajes incendiarios como los lanzados contra las protestas por el asesinato de George Floyd.

Nick Pickles, director de estrategia sobre políticas públicas de Twitter, dijo en una audiencia parlamentaria telematica en el Reino Unido, que la plataforma había tomado la decisión de someter los tuits de Trump al mismo procedimiento de comprobación que aplica a todas las figuras públicas.