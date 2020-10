Tuitera viaja 2 mil kilómetros para conocer a su novio virtual pero la deja plantada y la bloquea

Una usuaria de Twitter confesó su triste historia de amor ocurrida en EE. UU. con un hombre con quien mantenía una relación virtual.

Según relató Jasmine Triggs, luego de algún tiempo en el que conversaban acerca de sus gustos y cosas en común, decidieron conocerse en persona.

Con mucha ilusión, la mujer aceptó viajar en avión para conocer al sujeto, quien reside a unos 2 mil kilómetros de distancia.

La tuitera comentó que desde la mañana en la que viajaría a Houston, Texas, notó que algo andaba mal, pues no lograba que el sujeto le contestara los mensajes.

Sin embargo, decidió viajar para encontrarlo.

Okay let me correct this by saying it isn’t a round trip because the agreement was I’ll pay my way there, he pays for all my stuff here and then flies me home. let’s get that out the way

— triggs ❣ (@trigggss) September 29, 2020