Trump suspenderá la migración a Estados Unidos por el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que va a “suspender temporalmente” la migración hacia Estados Unidos por la pandemia del nuevo coronavirus, sin dar detalles sobre cómo va a implementar esta medida.

“En vista del ataque del Enemigo Invisible, además de la necesidad de proteger el empleo de nuestros GRANDIOSOS ciudadanos estadounidenses, voy a firmar una orden ejecutiva para suspender la inmigración hacia Estados Unidos”, dijo en la noche del 20 de abril en Twitter.

La pandemia del coronavirus -que ha dejado 167 mil muertos en todo el mundo y más de 42 mil en Estados Unidos- implica un frenazo económico que implicó que desde mediados de marzo 22 millones de estadounidenses han pedido subsidios tras perder su trabajo.

Este parón en un año en el que el FMI augura una recesión global juega en contra para Trump que aspira a la reelección en noviembre, con la lucha contra la inmigración como un eje central de su discurso.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020