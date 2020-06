Tres muertos luego de ataque con cuchillo en Reading, Reino Unido

Varias personas fueron apuñaladas el sábado por la noche en un parque de Reading, al oeste de Londres, y trasladadas al hospital, informó la policía, que indicó haber detenido a un hombre en el lugar de los hechos.

El ataque con cuchillo ocurrido causó tres muertos y tres heridos graves, según la policía, que no consideró que el incidente fuese de carácter terrorista.

“Los hechos no son considerados de naturaleza terrorista” y la investigación que se abrió fue por asesinato, indicó en un comunicado el comisario jefe Ian Hunter, aunque precisó que los investigadores están trabajando en colaboración con la policía antiterrorista.

We have launched a murder investigation following the deaths of three people in Reading yesterday after an incident in Forbury Gardens.

A 25-year-old man has been arrested on suspicion of murder.

More details: https://t.co/U9GDMkyTP7 pic.twitter.com/Rfb0Iwz2Pk

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020