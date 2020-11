Taxista devuelve $500 mil que un pasajero olvidó en su vehículo

El taxista Gonzalo Loza, de Córdoba, Argentina, se convirtió en protagonista de un emocionante episodio que sorprendió a muchos, pues devolvió una maleta llena de dinero que uno de sus clientes olvidó en su unidad.

Gonzalo se ganó la admiración de muchos, pues a costa de todo buscó al propietario de la maleta para devolvérsela.

El taxista recorría las calles de la capital cordobesa cuando lo paró un pasajero en la esquina de Vélez Sarsfield y 27 de Abril y le pidió que lo llevara a un edificio de Nueva Córdoba.

El pasajero, de unos 30 años, que cargaba dos mochilas y una valija se bajó del vehículo y sin darse cuenta olvidó el equipaje mayor, donde guardaba 500 mil pesos.

Al principio Gonzalo no sabía que la valija estaba en su auto, pero después de otro viaje la vio y fue tras su dueño.

“Vino caminando, subió y puso la valija en el piso del acompañante, se bajó apurado y se olvidó la valija. Se metió al edificio y cuando me doy cuenta de la valija, el hombre no estaba”, relató Loza a medio locales.

“Hice otro viaje y volví, le pregunté al conserje si lo conocía y me dijo que no. Después regresé a donde había empezado el viaje y ahí estaba el muchacho”, dijo el taxista a “El Doce”.

El conductor logró ubicar al pasajero y le devolvió la valija, pero se enfrentó a una extraña consulta: el sujeto le preguntó si había revisado lo que había adentro, a lo que respondió que no y el hombre le mostró que había $500 mil.

“El chico me preguntó si había abierto la valija, le dije que no. La abrió delante de mí y me llevé una gran sorpresa con la cantidad de dinero”, dijo el conductor, a quien el pasajero le dio una valiosa recompensa.

“Volvimos a donde él había salido y me dio una recompensa de $10 mil. Es bastante, son como 20 días de trabajo”, agregó Loza.

“Por más que hubiera sabido, no me lo hubiera quedado. Valió la pena devolverlo para dormir tranquilo” concluyó.