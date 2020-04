Según sismólogos a causa de la pandemia de coronavirus la tierra ha temblado menos

La actividad humana ha disminuido en todo el mundo, pues se observan calles, centros comerciales y plazas vacías o con menos afluencias de personas, según las medidas de aislamiento y los horarios de cada país.

Según el reporte de Alerta News 24, en las últimas horas los contagios sumaban los 1 millón 30 mil 226 y 53 mil 998 muertos por covid-19 en el mundo.

Científicos han notado que la disminución de actividades cotidianas como la disminución de vibraciones por la circulación de vehículos, trenes y autobuses ha contribuido a que la corteza superior de la tierra se mueva menos.

Thomas Lecocq, geólogo y sismólogo del Observatorio Real de Bélgica, en una entrevista que le efectuó CNN, dijo que por primera vez se registra este fenómeno en Bruselas, capital de ese país.

Explicó que menos ruido significa que los sismólogos pueden detectar eventos más pequeños

La reducción en el ruido ha tenido un efecto de interés, pues según Lecocq y otros sismólogos, se pueden detectar movimientos telúricos más pequeños y otros eventos sísmicos que ciertas estaciones sísmicas no habrían registrado.

Estas estaciones sísmicas regularmente se instalan fuera de las áreas urbanas, porque el ruido humano reducido hace que sea más fácil detectar vibraciones sutiles en el suelo, explica CNN.

El desplazamiento humano en la referida ciudad significa que la estación en Bruselas no logra detectar eventos sísmicos más pequeños, por lo que sismólogos confiarían más en una estación de perforación separada, que utiliza una tubería en el suelo para monitorear sismos.

Además de Bruselas, los sismólogos han visto efectos similares en otras ciudades.

Tal es el caso de Paula Koelemeijer quien publicó un gráfico en Twitter que muestra cómo se ha visto afectado el ruido en el oeste de Londres, Inglaterra con caídas en el período posterior al cierre de las escuelas y lugares de reunión social en Reino Unido.

Mientras que, Celeste Labedz, estudiante de doctorado en el Instituto de Tecnología de California, publicó un gráfico que muestra una caída especialmente marcada en Los Ángeles.

Sin embargo, los sismólogos dicen que la reducción en el ruido es un recordatorio acerca del coronavirus que ha enfermado a más de un millón de personas.

How the seismic noise on our little @raspishake seismometer running in West London (Twickenham) has been affected by the #covid19UK lockdown. This is a month of data for station R091F. The average noise levels are down reflecting fewer trains, buses and cars. pic.twitter.com/WmJLmAO18k

— Paula Koelemeijer (@seismo_koel) March 31, 2020