“Saltamos y comenzó a hundirse”: falla atracción acuática de Disney con visitantes adentro

Uno de los botes de la atracción acuática Splash Mountain registró una falla y se hundió momentos después de que sus visitantes saltaron, denunció una de las pasajeras de la aventura.

“Saltamos e inmediatamente después comenzó a hundirse”, explicó la internauta.

“Casi al final del viaje notamos que el bote comenzaba a filtrarse, hasta que este empezó a hundirse”, dijo Skyelar Ingersoll, cuya historia recoge 20minutos.es.

Explicó que casi al final del trayecto, el bote se atascó y se paralizó, por lo que esperaron estupefactos un momento. Luego este comenzó a hundirse, por lo que se vieron obligados a saltar todos, tras lo cual se sumergió bajo el agua.

La guinda del pastel la colocó una de las empleadas, quien, a pesar de que vio el bote hundido y tras los reclamos de los visitantes les respondió que lo que debían haber hecho era permanecer en sus asientos.

“El accidente en el parque temático se produjo solo un mes después de que Disney anunciara sus planes de reinventar el Splash Mountain, con el fin de adaptarlo a los pasajes de la película La Princesa y el Sapo”, publica 20minutos.es, citando a SDP Noticias.

not to mention homegirl sat there and yelled at us basically for jumping out of a sinking boat, like what were we supposed to do, sit there be like “we good” #WaltDisneyWorld #MagicKingdom #SplashMountain @WaltDisneyWorld @Disney @DisneyParks @DisneyParksNews pic.twitter.com/Ef2YyIbTSp

— uaplt1 (@uaplt1) August 3, 2020