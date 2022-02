Cuál es el significado de las misteriosas figuras pintadas en varios vehículos militares de Rusia

Durante los operativos militares que realizó el presidente de Rusia, Vladimir Putin en la frontera de Ucrania, se ha podido visualizar en imágenes varios vehículos del ejército entrando al territorio.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de las personas ha sido un detalle que poseen estos transportes: llevan pintadas varias figuras y letras a su alrededor.

Tanques, furgonetas, vehículos ligeros y demás medios de transporte del ejército ruso sido captados en fotografías y en redes se ha hablado sobre algunas figuras pintadas a sus costados, como cuadrados y triángulos, al igual que las letras “Z” y “V”.

¿Qué significan estas figuras y letras pintadas en los vehículos rusos? Varias teorías han surgido en redes sociales para tratar de explicar las verdaderas razones del ejército ruso de poner estos símbolos.

TOS-1A thermobaric MLRS and T-72B tanks with roof screens in northern Crimea heading north from yesterday. https://t.co/myb91I73p4https://t.co/5Q9eXJEK6L pic.twitter.com/xh7cxjhsln

— Rob Lee (@RALee85) February 25, 2022