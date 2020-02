¿Relación tóxica?: Su ex intentó matarla a balazos y ella lo perdonó durante el juicio

Una mujer que fue víctima de un ataque armado de su exnovio pidió permiso al juez para besarlo y abrazarlo, lo cual quedó retratado en una foto que se hizo viral.

Micheli Schlosser, de 25 años, y Lisandro Rafael Posselt, 28, protagonizan esta historia ocurrida en Brasil, informó Folha do Mate.

El 11 de agosto de 2019, ambos estaban en una refresquería cuando ella enfureció al creer que su novio estaba escribiendo a otra mujer.

Después de escuchar que su novia lo iba a denunciar por violación, el hombre abandonó el lugar y regresó con un arma.

Previendo el riesgo, amigos intentaron poner a salvo a Schlosser dentro de un carro, pero Posselt disparó siete veces; cinco balazos impactaron en la mujer, aunque ninguno comprometió órganos vitales.

Durante el juicio, la mujer perdonó a su novio y dijo que lo hacía por amor, además se expresó compasiva con él. “Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error (…) No puedo quejarme, él no es una mala persona”, dijo.

Un juez de la localidad de Rio Grande do Sul condenó a Posselt a siete años de prisión, pero se le dio el derecho de apelar en libertad.